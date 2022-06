Ator americano Tyler Sanders morre aos 18 anos; conheça a carreira

O ator Tyler Sanders, que fez parte do elenco de “Fear The Walking Dead”, produção que integra a franquia da série de sucesso, morreu aos 18 anos.

Segundo o site TMZ, o jovem artista foi encontrado sem vida na última quinta-feira (16) em Los Angeles, Califórnia (EUA). Ele estava em sua casa e a causa da morte ainda não foi informada.

Ao site, o empresário do ator americano declarou: “A morte de Tyler está sendo investigada e ele sempre será lembrado como um bom garoto que veio de uma boa família”.

O empresário aproveitou para pedir que respeitem a privacidade dos familiares: “Ele tinha um futuro brilhante e pedimos que respeitem a privacidade dos familiares neste momento”, rematou ao site.

A carreira de Tyler começou ao 10 anos e, ao longo desta trajetória ele esteve em muitos trabalhos na TV e no cinema. O ator integrou o elenco de “9-1-1: Lone Star”, onde atuou ao lado do ator Rob Lowe, e foi indicado ao “Daytime Emmy” pela performance em “Uma Pitada de Magia”, série do Amazon Prime Video. A premiação é direcionada às produções diurnas e infantis dos Estados Unidos.

O ator ainda participou de projetos como “The Rookie” (2018), “The Reliant” (2020) e atuou no suspense “The Price We Pay”, que estreia ainda neste ano.

Relembre “Fear The Walking Dead”

Lançada em 2015, a “Fear The Walking Dead” é ambientada em Los Angeles (EUA) e mostra o mundo antes do início da epidemia de “The Walking Dead”. A produção narra o início da contaminação, através dos olhos de uma família tentando sobreviver.

Na trama, a orientadora pedagógica Madison Clark (Kim Dickens) precisa cuidar dos dois filhos - o viciado Nick (Frank Dillane) e a adolescente Alicia (Alycia Debnam-Carey). Já seu marido, o professor de inglês Travis (Cliff Curtis), decide partir em busca de Chris (Lorenzo James Henrie), seu filho do primeiro casamento, e da ex-esposa Liza Ortiz (Elizabeth Rodriguez).

À medida que a civilização colapsa ao seu redor, eles não têm outra opção a não ser se reinventar, aprender novas habilidades e adotar novas atitudes.

