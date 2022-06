Vídeo: Murilo Benício e Guito se despedem as gravações do remake de ‘Pantanal’

Na reta final do remake da novela “Pantanal”, Murilo Benício e Guito falam sobre o futuro de seus personagens na trama da Globo.

Nas redes sociais, os intérpretes de Tenório e Tibério apareceram aproveitando o intervalo das gravações no Mato Grosso do Sul e mostraram aos fãs que aproveitam o momento livre para passear de barco.

No vídeo, postado no Stories do Instagram, Guito estava ao lado de Murilo Benício e cantarolou: “Sobrou Tibério e Tenório”. Em seguida, o veterano da Globo completou a música: “Terminaram juntos, vão adotar um filho lindo”, disse Benício, que fez os dois caírem na risada.

Na legenda do vídeo, o intérprete de Tibério escreveu ainda que a postagem era uma despedida do Pantanal: “Eu e Murilo Benício remando pelo Rio Negro! Só risadas com esse ator que dispensa comentários! Murilo é fera demais!”.

Para quem não sabe, as gravações externas da novela “Pantanal” foram finalizadas antes do tempo previsto e o elenco que estava no Mato Grosso do Sul acabou retornando para o Rio de Janeiro, onde as filmagens serão finalizadas.

Segundo informações do jornal O Globo, a direção da novela está seguindo um protocolo determinado pela emissora nas gravações das novelas e com o aumento de casos de covid-19 na região, os trabalhos por lá foram acelerados.

O intuito é evitar que os funcionários testem positivo para a doença e para isso algumas mudanças ocorreram. De acordo com a publicação, o fim das filmagens do folhetim foram antecipadas em uma semana.

“Os Estúdios Globo estão acompanhando o desdobramento e os impactos da covid-19 e, sempre que necessário e de acordo com as melhores práticas das áreas de saúde, revisita e atualiza os protocolos para viabilizar o trabalho nos sets com segurança para todos os envolvidos”, informou a emissora em um comunicado.

A nota disse ainda que a Globo segue o protocolo contra o coronavírus, que contempla diversos cenários para garantir a segurança de toda equipe envolvida nos trabalhos. Mas, não informa se algum ator foi infectado durante as gravações do remake da novela “Pantanal”.

A Globo ressalta ainda que o elenco é dividido em núcleos e, por isso, as gravações acontecem em momentos diferentes. Antes de gravar, esses grupos de atores são testados e caso aconteça de surgir algum resultado positivo, aquele grupo não grava e as outras filmagens seguem o que está previsto.

