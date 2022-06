Tudo que sabemos sobre ‘Mar do Sertão’, a próxima novela da Globo

Na novela "Mar do Sertão", Renato Góes interpreta Tertulinho (Ronald Santos Cruz/Globo)

Substituta de “Além da Ilusão”, a novela “Mar do Sertão” levará a audiência da Globo ao nordeste, mais precisamente para a cidade fictícia de Canta Pedra, que já foi mar e agora é sertão. É neste cenário que acontece o triângulo amoroso vivido por Candoca (Isadora Cruz), seu grande amor Zé Paulino (Sergio Guizé), e Tertulinho (Renato Góes), os personagens principais da trama escrita por Mario Teixeira e dirigida por Allan Fiterman.

Segundo um comunicado da Globo, a novela das 18 horas vai trazer também a história de coronéis, que mandam e desmandam na região, e do padre que promove a bondade e a fé na pacata cidade nordestina.

“Escolhemos ambientar a história em uma cidade fictícia para mostrar o sertão que existe, mas com liberdade para também apresentá-lo de forma metafórica, fabular. Quero trazer para essa novela o nordeste que está dentro de mim, que vivi durante toda a minha vida”, comentou o autor Mário Teixeira.

"Mar do Sertão" marca a estreia de Isadora Cruz como protagonista das novelas da Gloob (Allan Fiterman/Globo)

De acordo com Allan Fiterman, a audiência da Globo pode esperar uma história espirituosa, que terá uma boa dose de leveza e humor: “Conhecemos o sertão semiárido, e falaremos dele, mas queremos dar espaço também para a natureza verde, a cultura e a arquitetura com muitas cores dessa região”, pontuou o diretor artístico.

Na primeira fase de “Mar do Sertão”, Candoca aparece noiva de Zé Paulino, mas o coronel Tertúlio (José de Abreu), que será dono da Fazenda Palmeiral, dá ordem para que Zé Paulino leve um cavalo até uma outra cidade justamente na data em que a cerimônia vai acontecer.

Já Tertulinho, personagem de Renato Góes, volta para Canta Pedra depois de uma longa temporada na capital e reencontra Candoca, por quem se apaixona imediatamente. Mesmo sabendo que ela é noiva, ele ainda tenta dar suas investidas.

Sergio Guizé interpreta Zé Paulino na novela "Mar do Sertão" (Ronald Santos Cruz/Globo)

Nos primeiros capítulos da novela, o coronel Tertúlio avisa que o filho deve acompanhar Zé Paulino, mas uma forte chuva durante a viagem provoca um acidente e Tertulinho consegue se salvar, enquanto Zé Paulino é dado como morto.

Depois deste acidente, dez anos se passam e Zé Paulino retorna mais vivo do que nunca a Canta Pedra e acaba afetando a vida de vários moradores da cidade, como Timbó (Enrique Diaz), um sobrevivente da seca. que enfrenta todas as dificuldades levando a vida com bom humor, criatividade e um pouco de malandragem.

