Simone se pronuncia sobre afastamento de Simaria e pede apoio dos fãs: ‘Assim seguiremos em frente’

A cantora Simone compartilhou vídeos em seu Instagram, na noite de quinta-feira (16), parabenizando a irmã Simaria, que completou 40 anos, no mesmo dia em que anunciou uma pausa nos shows para “cuidar da saúde”. A sertaneja falou sobre o afastamento da sua dupla dos palcos e pediu o apoio dos fãs: “Assim seguiremos em frente”.

“Como vocês viram, a Simaria foi afastada por motivos médicos. Inclusive hoje é aniversário dela. Deus abençoe, a guarde, proteja, e estou aqui para cumprir nossa agenda de trabalho, nossa jornada. Conto com o carinho, o apoio de vocês. Hoje comando essa festa com muito carinho. Confio em vocês, sei que vocês sempre estiveram do nosso lado e assim seguiremos em frente”, declarou Simone.

Após as postagens, a sertaneja seguiu para a cidade de Paty dos Alferes, no Rio de Janeiro, onde se apresentou sozinha na Festa dos Tomates. Durante a apresentação ela também falou sobre o afastamento da irmã e chegou a chorar enquanto o público cantava parabéns para Simaria.

Após afastamento de Simaria, Simone canta sozinha no RJ (Fred Pontes/Divulgação)

“Alegria estar com vocês nesta noite. Vocês sabem que a Simaria teve que ser afastada dos palcos. Confesso para vocês que para mim é muito ruim estar aqui sem ela. Por mais que talvez eu tenha exagerado no cuidado porque irmão cuida, irmão ama, irmão protege”, disse Simone.

“Por motivos de saúde ter que ficar sem a minha metade é muito difícil para mim, mas quero deixar no dia do seu aniversário registro que independente das nossas diferenças, você é a cosia mais importante da minha vida. Sou capaz de dar a minha vida pela sua vida”, ressaltou a sertaneja.

“Você sabe o que é você passar uma vida inteira, desde seus 6 anos de idade, cantando com a metade da sua vida? Você sabe o que é Deus preparar o ventre de uma mulher chamada dona Mara, e Deus abençoar com o dom de ter duas meninas que saíram do interior e moravam em barraco de lona pra ir buscar o sonho de cantar, de viver, de chegar numa altura?”, disse Simone sobre a trajetória das duas.

Afastamento

A cantora Simaria informou na quinta-feira que vai se afastar dos palcos por tempo indeterminado para “cuidar da saúde”. O anúncio ocorreu depois que a sertaneja expôs atritos com a irmã.

Simone e Simaria se desentenderam em programa de TV e em show (Divulgação)

Conforme nota oficial da assessoria das sertanejas, Simaria está se afastando por determinação médica e mandou um recado aos contratantes. “‘Meus amores, cantar é tudo que mais amo mas, neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos!’”, diz o texto, que ressaltou que “todos os compromissos da Simone&Simaria serão cumpridos pela artista Simone Mendes.”

Antes de anunciar o afastamento, Simaria falou com o colunista Leo Dias, no “Metropoles”, sobre as diferenças entre ela e a irmã e citou uma briga que tiveram durante a gravação do “Programa do Ratinho”, no SBT: “Grito de socorro”.

A confusão na gravação do programa ocorreu há pouco mais de um mês. Elas se desentenderam quando iam interpretar a música “Amiga”, do seu novo trabalho, e o apresentador Ratinho tentou intervir, sem sucesso. No fim, elas deixaram a atração sem cantar a canção.

“Você sabe do Ratinho, que foi meu grito de socorro?”, iniciou a cantora, que alegou ser desigualada pela irmã durante toda sua carreira: “Tudo que vou fazer, sou discriminada pela Simone”, disse ela.

Simaria contou que a irmã também costuma a “atacar” com beliscões como forma de reprovação das atitudes e sempre diz: “cala a boca, não faz isso, fica quieta.”

Outra confusão entre as duas ocorreu durante um show em Caruaru, Pernambuco, no último sábado (11). Desta vez, o motivo do atrito foi um atraso de mais de uma hora de Simaria, fazendo com que Simone começasse o show sozinha.

“Você tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma? Você é você mesmo ou um personagem?” questionou a sertaneja, que continuou: “Quer que eu engula mais? Você quer que eu engula mais? Eu não tenho vergonha de falar aqui não, meu irmão, não tenho”, lamentou Simaria na entrevista.

