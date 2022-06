Simaria anuncia afastamento para ‘cuidar da saúde’; Simone se apresenta sozinha no RJ

A cantora Simaria informou que vai se afastar dos palcos por tempo indeterminado para “cuidar da saúde”. O anúncio ocorreu depois que a sertaneja expôs atritos com a irmã, Simone, com faz dupla e que, inclusive, já se apresentou sozinha na noite de quinta-feira (16) na Festa dos Tomates, em Paty dos Alferes, no Rio de Janeiro.

Conforme nota oficial da assessoria das sertanejas, Simaria está se afastando por determinação médica e mandou um recado aos contratantes. “‘Meus amores, cantar é tudo que mais amo mas, neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos!’”, diz o texto, que ressaltou que “todos os compromissos da Simone&Simaria serão cumpridos pela artista Simone Mendes.”

Antes de anunciar o afastamento, Simaria falou com o colunista Leo Dias, no “Metropoles”, sobre as diferenças entre ela e a irmã e citou uma briga que tiveram durante a gravação do “Programa do Ratinho”, no SBT: “Grito de socorro”.

A confusão na gravação do programa ocorreu há pouco mais de um mês. Elas se desentenderam quando iam interpretar a música “Amiga”, do seu novo trabalho, e o apresentador Ratinho tentou intervir, sem sucesso. No fim, elas deixaram a atração sem cantar a canção.

“Você sabe do Ratinho, que foi meu grito de socorro?”, iniciou a cantora, que alegou ser desigualada pela irmã durante toda sua carreira: “Tudo que vou fazer, sou discriminada pela Simone”, disse ela.

Simaria contou que a irmã também costuma a “atacar” com beliscões como forma de reprovação das atitudes e sempre diz: “cala a boca, não faz isso, fica quieta.”

Simone e Simaria tiveram atritos recentes durante shows e programas de TV (Divulgação)

Outra confusão entre as duas ocorreu durante um show em Caruaru, Pernambuco, no último sábado (11). Desta vez, o motivo do atrito foi um atraso de mais de uma hora de Simaria, fazendo com que Simone começasse o show sozinha.

“Você tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma? Você é você mesmo ou um personagem?” questionou a sertaneja, que continuou: “Quer que eu engula mais? Você quer que eu engula mais? Eu não tenho vergonha de falar aqui não, meu irmão, não tenho”, lamentou Simaria na entrevista.

Simone canta sozinha

Na noite de quinta-feira, Simone já cumpriu a primeira agenda da dupla sozinha. Ela subiu ao palco na Festa do Tomate, onde falou sobre a falta da irmã e chegou a chorar quando o público cantou parabéns para Simaria, que recentemente fez 40 anos.

Após afastamento de Simaria, Simone canta sozinha no RJ (Fred Pontes/Divulgação)

“Alegria estar com vocês nesta noite. Vocês sabem que a Simaria teve que ser afastada dos palcos. Confesso para vocês que para mim é muito ruim estar aqui sem ela. Por mais que talvez eu tenha exagerado no cuidado porque irmão cuida, irmão ama, irmão protege”, disse ela, em um vídeo divulgado pela “Quem”.

“Por motivos de saúde ter que ficar sem a minha metade é muito difícil para mim, mas quero deixar no dia do seu aniversário registro que independente das nossas diferenças, você é a cosia mais importante da minha vida. Sou capaz de dar a minha vida pela sua vida”, disse Simone para a irmã.

Veja abaixo a nota da assessoria da dupla na íntegra:

“A RSS Produções Artísticas e entretenimento, escritório responsável pelo gerenciamento da carreira de Simone e Simaria, comunica que Simaria Mendes, por determinação médica, não poderá cumprir a agenda de compromissos (shows). Em recado aos contratantes e fãs, pronuncia a Simaria: ‘Meus amores, cantar é tudo que mais amo mas, neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos!” Todos os compromissos da Simone&Simaria serão cumpridos pela artista Simone Mendes.”