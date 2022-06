‘Pantanal’: Sem José Leôncio por perto, Irma e Filó brigam após elogio

Quem acompanha o remake de “Pantanal” sabe que Irma (Camila Morgado) e Filó (Dira Paes) não são grandes amigas e que convivem em harmonia por causa de José Leôncio (Marcos Palmeira). Mas, em breve, elas deixarão isso de lado e a briga será feia.

Sem José Leôncio (Marcos Palmeira) por perto, já que ele está viajando com Jove (Jesuíta Barbosa), as duas ficam sozinhas na fazenda e os conflitos vão ficar mais presentes e elas vão começar a discutir.

"Pantanal": Depois de elogio de Trindade (Gabriel Sater), Filó (Dira Paes) e Irma (Camila Morgado) discutem (Reprodução/Globo)

Segundo o site Observatório da TV, nos próximos capítulos da novela da Globo, Filó vai começar a observar a tia de Jove está chamando a atenção de Trindade (Gabriel Sater) e não vai gostar nada da aproximação dos dois e de saber que o forasteiro chama ela de princesa.

Ao saber disso, a mãe de Tadeu (José Loreto) vai ficar com o pé atrás e terá pensamentos maldosos depois que o violeiro oferecer uma música para a tia de Jove e praticamente se declarar.

Em "Pantanal", Filó (Dira Paes) descobre apelido de Irma (Camila Morgado) (Reprodução/Globo)

Em uma cena, Filó resolve falar o que pensa sobre a aproximação dos dois: “No fundo a senhora gostou”, dispara ela deduzindo que Irma está se apaixonando pelo peão.

LEIA TAMBÉM: ‘Cara e Coragem’: Personagem Bruno Fagundes ficará mais manipulador

Constrangida, a irmã de Madeleine (Karine Teles) negará tudo, mas Filó não muda de opinião e ataca a rival: “Se Zé Leôncio tivesse aqui, ele não teria se atrevido tanto”, diz a cozinheira se referindo às investidas de Trindade.

Filó (Dira Paes), José Leôncio (Marcos Palmeira) e Irma (Camila Morgado) vivem conflitos em "Pantanal" (Divulgação/Globo)

As atitudes de Filó vão deixar Irma irritada e ela começa a falar tudo que pensa sobre a atitude do peão: “Não acho que foi uma falta de respeito o Trindade ter me oferecido uma música!”, reclamará dando as costas para a mãe de Tadeu.

Mas, a briga delas não ficará só nisso, já que Filó será persistente e não se intimidará : “Tá se fazendo de cega”, afirmará a mulher.

LEIA TAMBÉM: Jojo Todynho muda o visual e deixa a conta para o marido: ‘Você vai pagar’