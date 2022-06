‘Pantanal’: Entenda como José Leôncio pressente a morte do Velho do Rio

José Leôncio (Marcos Palmeira) pressente a morte do Velho do Rio (Osmar Prado) em “Pantanal” (Reprodução)

Além da doença repentina, José Leôncio (Marcos Palmeira) começa a pressentir a morte do Velho do Rio (Osmar Prado), o protetor dos moradores e de toda a natureza do Pantanal.

Nos próximos capítulos da novela Globo, a entidade vai passar por momentos difíceis quando um incêndio começa na floresta. Sabendo que o fogo foi colocado por um fazendeiro e seus capangas, a entidade, que estará transformada em cobra, vai tentar atacar, e José Leôncio, que é seu filho, acaba sentindo que o Velho estará em perigo.

Nem tudo sairá como o previsto pela sucuri, e o encantado vai acabar se queimando ao proteger o bioma e ficará agonizando de dor. Na cena do remake de “Pantanal”, o Velho do Rio ficará à beira da morte, mas estará transformado em cobra.

Velho do Rio (Osmar Prado) passa por apuros durante incêndio no Pantanal (Reprodução/Globo)

Enquanto isso, o pai de Jove (Jesuita Barbosa) terá um mau pressentimento e sentirá uma pontada no peito e começará a ficar cansado sem explicação. Zé Leôncio decidirá rezar e pedir a todos os santos que essa sensação ruim vá embora.

Então, a entidade aparecerá em cena novamente. O encantado será resgatado por bombeiros da região e encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais, já que estará em forma de uma sucuri gigante.

“Pantanal”: José Leôncio (Marcos Palmeira) ao lado de seus três filhos (Divulgação/Globo)

Vale lembrar que, nos próximos capítulos da novela da Globo, o fazendeiro vai adoecer e começará a pensar na morte e vai começar a preparar o seu testamento. Neste momento, o filho do Velho do Rio decide deixar parte de sua fortuna para Filó (Dira Paes), que viveu ao seu lado durante 20 anos, mas nunca se casou. Segundo o pai de Jove, Tadeu e José Lucas, a atitude é uma “questão de justiça”.

Antes disso, a mãe de Tadeu vai perceber que o pecuarista está se sentindo muito cansado e um sinal de alerta vai acender: “Você? Com canseira?”, dirá Filó. Em seguida, ele acaba respondendo que não sabe explicar o motivo.

Em “Pantanal”, Filó (Dira Paes) fica com parte da herança de José Leôncio (Marcos Palmeira) (Reprodução/Globo)

Com os sintomas cada vez mais frequentes e aparentes, José Leôncio se recusa a procurar um médico, mas evita fazer viagens para São Paulo para tratar dos negócios, que ficará nas mãos do filho e de Filó, que será sócia nas empresas.

Um pouco depois, a mãe de Tadeu questionará se o amado está se sentindo bem, mas o teimoso fugirá da conversa. “Você vai me amolar com isso outra vez?”, reclamará o fazendeiro, irritado. “De que me adianta um mar de dinheiro, Zé, sem você por perto?”, rebate ela.

