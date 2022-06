Nova casa de Kate Middleton e William tem um passado sombrio

Adelaide Cottage será oficialmente a nova residência de Kate Middleton, do príncipe William e dos três filhos do casal. Depois de uma grande especulação e disputa entre os membros da realeza, tudo indica que muito em breve que eles vão deixar o Palácio de Kensington e a residência em Anmer Hall, na zona rural de Norfolk, para ficar mais perto da Rainha.

A residência de Adelaide Cottage fica a cerca de 40 minutos de distância de carro do Castelo de Windsor, para onde a Rainha se mudou desde 2020.

A nova casa dos Cambridge tem quatro quartos, foi construída em 1831, está situada na propriedade de 655 acres de Windsor e não precisará de mais financiamento do contribuinte para reformas, segurança ou pessoal residente.

No entanto, a residência real tem um passado sombrio de mágoa e escândalo. A luxuosa propriedade foi originalmente construída como um retiro para a rainha Adelaide, esposa do rei William IV, em 1831. Mas seis anos depois que a casa foi erguida, o rei faleceu aos 72 anos e a residência caiu em desuso. O casal não teve filhos, então sua sucessora, a rainha Vitória, que tinha apenas 18 anos, subiu ao trono.

Após a morte de William, foi relatado que Adelaide lutou para visitar a propriedade, enquanto Victoria costumava tomar café da manhã e chá na casa de campo. A Rainha Victoria gostava tanto de Adelaide Cottage que enterrou seu amado cão Dash, da raça King Charles spaniel no local.

Em 1944, Adelaide Cottage tornou-se a residência do capitão do grupo Peter Townsend enquanto servia como escudeiro (oficial de honra) do rei George VI, o pai da Rainha Elizabeth II.

No entanto, a propriedade não era muito apreciada e foi descrita por um jornal como uma residência “pouco atraente”. Além disso, Adelaide Cottage tinha acesso tão limitado à eletricidade que só podia suportar um aspirador de pó e um pequeno aquecedor elétrico ligados ao mesmo tempo.

Mas Peter Townsend, um piloto da RAF que lutou na Batalha da Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial, ficou feliz e se tornou seu primeiro lar conjugal com sua esposa Rosemary. O casal teve dois filhos, Giles e Hugo, o último dos quais teve o rei George nomeado como seu padrinho.

A princesa Margaret, irmã da Rainha, era uma estudante de 13 anos quando Townsend se mudou para a residência real, mas ele já havia causado uma boa impressão e ela acabou se apaixonando por ele.

Anos mais tarde, ela admitiu: “Quando ele apareceu pela primeira vez, eu tinha uma queda terrível por ele”. Margaret começou a passar mais tempo com Townsend e teve “muitas visitas de domingo” à casa, acompanhada pela futura rainha, a princesa Elizabeth.

Esse episódio é inclusive retratado nas primeiras duas temporadas de ‘The Crown’. Não está claro quando o caso entre Townsend e Margaret começou, mas alguns especulam que foi em 1947, quando ela tinha quase 17 anos e ele 32.

Mais tarde, ela alegou ter realmente “se apaixonado” por ele durante uma turnê de três meses pela África do Sul naquele ano, quando passaram todos os dias juntos. Em seu papel como escudeiro, Townsend acompanhava a adolescente e a acompanhava em viagens reais ao redor de paisagens espetaculares. “Cavalgamos juntos todas as manhãs naquele país maravilhoso, com um clima maravilhoso”, disse Margaret a uma confidente.