Nicole Bahls conta sua experiência com sexo anal: ‘Fiquei vesga’

A ex-Panicat Nicole Bahls abriu o jogo sobre sua intimidade e contou como foi sua experiência com sexo anal.

Em entrevista ao podcast “Papagaio Falante”, com Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, afirmou que tentou a prática uma vez na vida e não aprovou.

“Eu deixo para as bichas usarem. Dói muito. Já tentei, fiquei vesga, quase desmanei e chamei a ambulância. Não dá pra mim, não. Elas [as bichas] têm o talento dela, e eu tenho o meu na frente”, disse Nicole, sem papas na língua.

Durante a conversa, a modelo também relembrou o romance com o jogador de futebol Neymar. “Ele é muito simpático, cheirosinho, acabei dando um beijinho nele”, disse.

Luísa Sonza e revelações picantes

Outra famosa que não tem vergonha em compartilhar detalhes da vida sexual é a cantora Luísa Sonza está constantemente sob os holofotes dentro e fora dos palcos.

Luísa Sonza revela que já fez suruba Instagram (Reprodução)

Uma das confissões picantes recentes deu conta de sua participação em uma suruba. A aventura aconteceu após o fim de seu relacionamento com o cantor Vitão.

“Não fiz ménage, já fiz suruba. Ménage é só com três, né? Eu não fiz com três, só fiz com várias [pessoas]. As p*tarias mesmo assim, suruba, só fiz quando fiquei solteira do meu último relacionamento, porque não tinha feito nada antes”, declarou a loira ao youtuber Matheus Mazzafera.

Na ocasião, a cantora disse que não tem vergonha ou pudor quando está em um relacionamento sério. “Eu sou mais vagabunda namorando. Nossa, já fiz muita p*taria namorando! Solteira eu sou mais recatada e do lar, mas num nível baixíssimo. Mas sou bem seletiva, não fico com qualquer pessoa”, disse.

Sobre fantasias sexuais, a cantora já revelou ter transado em jet-ski, na piscina e até no mato.

