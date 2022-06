Mãe de Marília Mendonça mostra o neto, Léo, vestido de caipira: ‘Arraiá da vovó’

Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, compartilhou com seus seguidores no Instagram na quinta-feira (16) fotos da festa junina que fez ao lado de familiares. Entre eles estava o pequeno Léo, filho da cantora com o sertanejo Murillo Huff, devidamente caracterizado como caipira: “Arraiá da vovó”, escreveu ela em uma das postagens.

Dona Ruth, como ela é mais conhecida, também apareceu nas fotos ao lado do filho, o cantor João Gustavo, e do marido, Dayvid Fabrício.

Dona Ruth compartilhou fotos da festa junina que fez ao lado da família (Reprodução/Instagram)

Desde que Marília Mendonça morreu, em um acidente de avião, em novembro do ano passado, a avó compartilha a guarda de Léo com o pai dele.

Recentemente, Ruth lançou um canal no YouTube, no qual se dedica a fazer receitas culinárias, mas também promete bastante entretenimento. O primeiro convidado dela foi o cantor Jorge, da dupla com Mateus, com quem preparou um risoto de abóbora.

“No primeiro vídeo do meu canal tive a honra de receber um amigo muito especial! Jorge, obrigada pela comidinha incrível que você fez e pelas histórias maravilhosas que compartilhou com todos nós”, escreveu ela no Instagram.

No último Dia das Mães, ela já havia postado um vídeo no canal, no qual apareceu sorridente. “Oi, gente! Estou passando aqui para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães do Brasil e dizer que eu já estou de comidinha aqui, ó, fazendo comidinha hoje, viu? Vem comigo”, afirmou ela.

Morte de Marília Mendonça

Marília Mendonça estava em uma avião, acompanhada de outras quatro pessoas, quando a aeronave falhou e caiu em Piedade de Caratinga, cidade de Minas Gerais, em novembro de 2021.

Marília Mendonça morreu aos 26 anos em acidente de avião (Foto: Divulgação)

Ela tinha 26 anos e deixou o filho Léo, que fez dois anos em dezembro. A tragédia abalou todo o país, ultrapassando fronteiras de quaisquer gêneros musicais.

De acordo com informações do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), a sertaneja deixou 324 músicas e 391 gravações dela, e de parceiros, cadastradas.

Desde sua morte, diversas parcerias inéditas vêm sendo lançadas, de parceiros de gênero - como Lucas Lucco - a artistas internacionais - como Dulce María.

