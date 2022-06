Mãe de dois meninos, Luiza Possi fala sobre cobrança para ter menina: ‘Parem com isso’

Luiza Possi falou no 'Encontro' sobre a cobrança para ter uma menina (Reprodução/TV Globo)

A cantora Luiza Possi participou do programa “Encontro”, da TV Globo, na manhã desta sexta-feira (17), e relembrou suas participações ao longo dos dez anos do matinal. Mãe de dois meninos, ela também reclamou da pressão para que tenha uma menina: “Parem com isso”.

Casada com o diretor Cris Gomes, Luiza é mãe de Lucca, de 3 anos, e de Matteo, de 8 meses. Ela disse que enfrenta uma constante cobrança para aumentar ainda mais a família.

“Se for menino jogo no rio? Parem com isso, por favor. É uma cobrança da criança que nem nasceu. Quando vem a menininha? Não, não vem. Já paramos”, disse.

Luiza também relembrou uma briga que teve com o marido logo no início do casamento e disse que um conselho de Fátima Bernardes salvou a sua relação.

“Eu casei de manhã e eu tinha brigado, um pau horrível e eu estava arrasada. Cheguei para maquiar arrasada e a primeira pessoa que eu vi foi a Fátima e falei: ‘Ai briguei’ e ela disse: ‘Menina, você não sabia que dá muita sorte brigar antes do casamento? Tem que brigar para tudo acontecer’. E ela falou para minha melhor amiga depois: ‘Ainda bem que todo mundo acredita no que eu falo’ (risos). Mudou meu dia e salvou meu casamento. Obrigada, fada madrinha”, ressaltou Luiza.

‘Trabalhar menos’

O ator Marcos Veras, que também já trabalhou no programa, deixou Fátima Bernardes aparentemente sem graça nesta manhã. Ele falou sobre a saída dela do matinal a partir do mês que vem para assumir o “The Voice Brasil” e disse que ela “vai trabalhar menos”.

Fátima logo se justificou: “É uma safadeza, como sempre, né, Veras? Motivo é assim, quero trabalhar menos. Não é isso, gente”, disse.

“Mas tudo bem se for isso, Fátima”, rebateu Veras, quando Fátima disse: “Também pode ser isso, mas queria fazer uma coisa diferente, novos desafios, isso é legal também”.

Por fim, Veras reforçou seu comentário: “Bacana! Mas o fato é que você vai trabalhar menos”, provocou ele. “Eu espero! Ainda não sei, nunca fiz o The Voice”, complementou Fátima.

Para finalizar o assunto, Fátima disse: “Lembro do Tiago [Leifert] aqui, ele falava, tinha épocas que eu olhava e ele estava com olheiras enormes, ficava virando [as noites].”

