Karol Conká revela se toparia entrar na 14ª temporada de ‘A Fazenda’

Depois de levar Bil Araújo para a 13ª temporada do reality show “A Fazenda”, surgiu na web um debate sobre a possibilidade da direção da Record TV fazer uma proposta para colocar Karol Conká na edição deste ano.

No entanto, após conseguir deixar o cancelamento conquistado no “BBB 21″, a cantora teria recusado o convite para entrar no reality rural. Durante uma entrevista ao programa Chupim Metropolitana, no YouTube, a famosa revelou que as chances dela voltar ao confinamento são quase nulas.

“Acho que não aceitaria, eu ia me estressar um pouco. Talvez até fosse tranquilo, por causa dos bichos, mas é muita baixaria, eu não me encaixo”, disse a cantora.

Ela revelou ainda que está muito mais tranquila, mas que algumas pessoas ainda tem uma imagem errada sobre sua personalidade: “As pessoas acham que eu sou barraqueira, mas eu não sou, eu fui explosiva. Hoje eu controlo mais a minha animosidade”, se explicou a ex-BBB.

Ainda na entrevista, Karol Conká abriu o jogo e falou sobre os seus sentimentos por Bil Araújo, vice-campeão do “A Fazenda 13″ e um dos primeiros eliminados do “BBB 21″. Segundo a famosa, ela nunca teve sentimentos por ele e o romance dentro da casa seria apenas uma estratégia de jogo.

“Nunca fui apaixonada pelo Bil, está bem claro. Acho interessante que o público cria uma novela aqui fora. Ali tinha estratégia de jogo de ambas as partes. Não tinha o que fazer lá dentro [da casa]”, afirmou ela.

Vale lembrar que a direção do reality show “A Fazenda” está buscando um elenco forte para a 14ª temporada e, por isso, estaria disposta a melhorar o cachê dos famosos selecionados para viver na sede, que fica no interior de São Paulo.

De acordo com o site Observatório da TV, os famosos que toparem ser confinados no “A Fazenda 14″ serão recompensados com um cachê bem generoso. Agora, cada participante deve entre R$ 80 mil e R$ 150 mil, valor que supera os R$ 100 mil pagos até a última edição. No entanto, caso o peão ou peoa decida deixar o programa o cachê e os prêmios já recebidos será cortado imediatamente.

Com apresentação de Adriane Galisteu, a nova temporada do reality show “A Fazenda” tem estreia prevista para o dia 13 de setembro, no horário nobre da Record TV.

