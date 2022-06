Jojo Todynho muda o visual e deixa a conta para o marido: ‘Você vai pagar’

Após deixar a “Dança dos Famosos”, Jojo Todynho resolveu mudar o visual e mostrar aos fãs. Na última quarta-feira (15), a funkeira usou suas redes sociais para exibir o seu novo cabelo.

No vídeo, ela mostrou que alongou os seus fios e optou por deixá-los um pouco mais claros e iluminados. Bem-humorada, ela aparece na frente das câmeras, falando do seu mais novo look: “Eu quero que você discuta comigo agora! Discute comigo!”, iniciou ela, aos berros.

“Gente eu estava com frio na nuca e falei: ‘Calma! Que eu vou me aquecer logo!’. Ai bota aquele cabelo de milhões tá amor?”, continuou ela.

A famosa ainda imitou Joelma, jogou os cabelos e brincou: “Vem Joelma! Me segura! O que é isso? Esquece!”. Já na legenda ela escreveu: “Chega de sentir frio na nuca!”.

Em outro momento, Jojo Todynho brincou e disse, por meio do Stories, que deixaria a conta do salão de beleza para o marido, o militar Lucas Souza, pagar: “Quero saber como você vai pagar essa conta aqui, finge que está em ‘Pantanal’ e sai igual ao Leôncio, a galope puxando a rédea da cavalona”, debochou a cantora.

Jojo Todynho e Lucas Souza no casamento (Reprodução)

Nos comentários, os fãs de Jojo Todynho elogiaram a funkeira e chamaram ela de “maravilhosa!”. Um seguidor disse ainda que a famosa é uma “rainha” e outro comentou que ela ficou um “arraso”.

Sem arrependimento

A eliminação de Jojo Todynho da “Dança dos Famosos” chocou os fãs da atração da Globo e também da funkeira, que tinham ela como uma das preferidas para ganhar a competição de dança.

No entanto, após receber a menor pontuação ao dançar salsa, a apresentadora do talk show “Jojo Nove e Meia”, do Multishow, acabou deixando o programa de Luciano Huck e avisou que sua desclassificação não é motivo de derrota.

LEIA TAMBÉM: Ex-BBB Lumena encontra sacos de fezes na porta de casa e faz desabafo nas redes

Jojo Todynho e Rolom Ho na "Dança dos Famosos" (Divulgação/Globo)

Em entrevista ao site Em Off, a campeã do reality show “A Fazenda 12″ falou sobre os desafios de ter participado do quadro: “O mais desafiador pra mim foi eu mesma. Acreditar que eu era capaz de passar da primeira semana, tanto dos ensaios quanto do palco”.

Jojo Todynho ainda lembrou das dificuldades de participar dos ensaios e das apresentações: “Meu joelho é muito comprometido e isso me deixava muito insegura nos treinos. Mas aos poucos e com a capacidade incrível de motivação do meu treinador, eu consegui chegar até aqui. A pior barreira é sempre na mente da gente”, contou.

LEIA TAMBÉM: Simaria anuncia afastamento para ‘cuidar da saúde’; Simone se apresenta sozinha no RJ