Irmãos Duffer confirmam que haverá salto temporal em ‘Stranger Things’

A parte 2 da quarta temporada já está sendo esperada pelos fãs e os criadores de ‘Stranger Things’, os irmãos Duffer, também estão em contagem regressiva para a quinta e última temporada do sucesso recorde na Netflix. Ross Duffer disse que “O final é a coisa mais difícil. Isso é obviamente uma coisa estressante. Nós realmente queremos manter o pouso”.

A quarta temporada de ‘Stranger Things’, que estreou em 27 de maio bateu um importante recorde. De acordo com a medição interna da Netflix, ‘Stranger Things’ acumulou 286,79 milhões de horas de visualizações em todo o mundo de 25 a 27 de maio, seu final de semana de estreia.

Isso supera o recorde anterior, a segunda temporada de ‘Bridgerton’, que teve 193 milhões de horas de exibição em seu fim de semana de estreia em março.

Junto a isso há o fato de que os jovens protagonistas do programa estão crescendo. Nas palavras de Ross Duffer, “tenho certeza de que faremos um salto no tempo” em relação à quinta temporada.

Quando as gravações para a série começaram, as crianças tinham entre 11 e 12 anos e desde então atingiram o final da adolescência e início dos 20 anos, e alguns deles já começaram a faculdade. É um tempo bem considerável quando se trata de temas da adolescência.

Sobre o início das gravações da última temporada em entrevista ao TVLine, Matt Duffer disse: “Não tenho certeza se estamos prontos para dizer uma data de início para as filmagens da próxima temporada. Mas muito disso está muito bem mapeado”, acrescentou.

“Idealmente, teríamos filmado as temporadas 4 e 5 consecutivas, mas simplesmente não havia uma maneira viável de fazer isso. Então, essas são todas as discussões que teremos com nossos roteiristas quando começarmos”, continua ele.