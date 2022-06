Influencer grávida de Jô revela que já pediu desculpas para a ex-mulher do ex-jogador do Corinthians (Reprodução/Redes Sociais)

Maiára Quiderolly, influenciadora digital que disse estar esperando um filho do ex-integrante do Corinthians Jô, revelou nesta quinta-feira (16), em suas redes sociais, ter conversado com a ex-mulher do jogador.

De acordo com Maiára, houve um pedido de desculpa para a ex-companheira do esportista, Claudia Santos. A influenciadora digital escreveu o seguinte texto nos stories de seu Instagram:

“Eu já conversei com a Claudia e me desculpei com ela, se tem alguém nisso tudo que eu tenho que pedir desculpas é para ela e pro meu filho quando ele começar a entender as coisas”, afirmou.

Anúncio do fim do casamento entre o jogador e a ex-mulher

Após tomar nota de que Jô teria engravidado outra mulher, Claudia Silva anunciou o fim de seu casamento com o jogador. Ambos possuem dois filhos, frutos da relação.

Em suas redes sociais, a mulher revelou ter feito de tudo para continuar com o relacionamento entre os dois, contudo a notícia de o esportista ter engravidado a influencer pôs um fim em seu casamento.

“Não sou mais a esposa do Jô, a gente se separou. Supostamente o filho é dele… Se o filho for dele, não vai ser meu. O filho é dele, a responsabilidade é dele. Eu tentei o que pude, eu fui forte até onde eu pude, lutei pelo meu casamento até onde eu pude”, afirmou Claudia.

“Não estou me sentindo fracassada, pelo contrário: saio como vitoriosa porque escrevi uma história linda. Tenho dois filhos lindos, me casei, fiz tudo certo, tudo que uma mulher sonha em fazer... E quem perdeu foi ele, não perdi nada”, continuou.

“Não vou deixar de ter rede social, porque não tenho por que me esconder. Pelo contrário, tenho que estar aqui para fazer da minha vida espelho para vida de alguém. Vou viver esse luto, vou enterrar essa história e tenho fé em Deus”, disse.