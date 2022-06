Fabrício Battaglini alfineta Ana Maria Braga em entrada ao vivo direto de Portugal

Ana Maria Braga segue em Portugal, para onde foi com o intuito de pagar uma promessa. Nesta sexta-feira (17), ela fez uma longa entrada ao vivo no “Mais Você”, que está sendo apresentado por Fabrício Battaglini e Talitha Morete. O jornalista aproveitou a inversão de papeis - ele no estúdio e a comandante oficial do matinal na rua - para alfinetá-la.

A loira já estava quase se despedindo quando Fabrício disse que não ia perder a oportunidade e disparou: “Qual a altura da torre [do Santuário de Nossa Senhora de Fátima] em centímetros? E de preferência, qual o nome do padre e o RG dele?”, perguntou, brincando.

Sem entender a princípio a “cutucada”, Ana Maria começou a responder o número de andares da edificação quando Fabrício comentou com Talitha: “Ela responde, ela sabe!”. Foi então que a apresentadora entendeu que as perguntas não eram sérias.

“Foi só para devolver o que você faz comigo de vez em quando”, disse Fabrício, aos risos, se referindo às perguntas fora do roteiro feitas por Ana Maria quando é ele quem está “in loco”.

Transmissão ao vivo

Quem segue Ana Maria Braga nas redes sociais vai pode acompanhar logo mais, às 13h (horário de Brasília), a transmissão ao vivo da missa em que a imagem de Nossa Senhora de Fátima entregue à loira será benzida antes de vir ao Brasil.

“Eu tenho uma promessa que eu fiz lá atrás, quando eu tive câncer a primeira vez na vida, de ir visitar a Nossa Senhora de Fátima lá em Fátima pelo menos uma vez por ano. E aí eu preciso sempre achar uma vaga na minha vida para poder ir lá”, explicou a titular do matinal da Globo na última quarta-feira (15).

“Então eu queria pedir licença para vocês porque nós vamos ter o feriado de Corpus Christi agora, amanhã. Então, a partir de amanhã, eu vou lá ver a Nossa Senhora de Fátima em Portugal, cumprir a minha promessa. É bem rapidinho, vou lá e vou orar por todos vocês”, completou na ocasião.

Ana Maria afirmou que volta na segunda-feira (20).

