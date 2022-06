Entrevista de Simaria antes de anunciar afastamento repercute na web e rende memes

O anúncio sobre o afastamento da cantora Simaria para “cuidar da saúde” gerou muita repercussão nas redes sociais. Alguns internautas destacaram trechos da entrevista em que a sertaneja deu a Leo Dias, no “Metrópoles”, e ressaltaram que ela foi indelicada com o colunista (veja repercussão abaixo).

Em um dos trechos da entrevista, na qual Simaria expôs os recentes atritos que teve com a irmã, Simone, ela falou a Leo Dias:

“Se um dia acontecer [o fim da dupla] você pode ter certeza que eu não vou estar dando uma entrevistinha aqui ou nos meus stories falando. Eu vou no maior programa de audiência do país, que seja, com a Simone, no lugar de honra e de glória que a gente merece”, afirmou ela, deixando Leo Dias visivelmente sem graça.

Kakakakakakakakakakak por essa o LEO DIAS não esperava kkkk https://t.co/9mMBcWNgQw — Lahisona (@lahismorello) June 17, 2022

Outro trecho da entrevista que repercute entre os internautas é quando Simaria “toca piano” no colunista. Ela falava sobre o seu processo para compor uma música e usou o corpo dele para demonstrar como tocaria a canção. A web não perdoou:

mlq eu aposto um palio que o léo dias ficou com medo dela nessa entrevista https://t.co/xeccy6b4G3 — Jonatê 🇾🇪 (@magacho__) June 17, 2022

Afastamento

A cantora Simaria informou na quinta-feira (16) que vai se afastar dos palcos por tempo indeterminado para “cuidar da saúde”. O anúncio ocorreu depois que a sertaneja expôs atritos com a irmã.

Conforme nota oficial da assessoria das sertanejas, Simaria está se afastando por determinação médica e mandou um recado aos contratantes. “‘Meus amores, cantar é tudo que mais amo mas, neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos!’”, diz o texto, que ressaltou que “todos os compromissos da Simone&Simaria serão cumpridos pela artista Simone Mendes.”

Antes de anunciar o afastamento, Simaria falou com o colunista Leo Dias sobre as diferenças entre ela e a irmã e citou uma briga que tiveram durante a gravação do “Programa do Ratinho”, no SBT: “Grito de socorro”.

A sertaneja contou que a irmã também costuma a “atacar” com beliscões como forma de reprovação das atitudes e sempre diz: “cala a boca, não faz isso, fica quieta.”

Outra confusão entre as duas ocorreu durante um show em Caruaru, Pernambuco, no último sábado (11). Desta vez, o motivo do atrito foi um atraso de mais de uma hora de Simaria, fazendo com que Simone começasse o show sozinha.

Na quinta-feira, Simone se pronunciou sobre o afastamento da irmã e já fez o seu primeiro show sozinha, na cidade de Paty dos Alferes, no Rio de Janeiro.

Veja abaixo mais repercussão sobre a entrevista na web:

Simaria conseguiu constranger o Léo Dias. Soberba, arrogante, narcisista. Rebaixou a Simone a nada. Insinuou várias vezes que carrega a irmã nas costas. Se a Simone tiver dignidade, encerra essa dupla até o final da tarde. — Carine (@carinecalixto) June 15, 2022

O leo dias protagoniza os melhores momentos do entretenimento nacional e eu posso provar pic.twitter.com/mUlN2mspI8 — gab (@gabrielaponntes) June 17, 2022

“no dia que Simone e Simaria quiser encerrar a carreira eu não vou estar dando uma entrevistinha aqui eu vou no maior programa de audiência”



leo dias: 🤡 pic.twitter.com/QqtvyjCiU9 — Dan (@DBG12__) June 17, 2022

Vocês tem noção que ela conseguiu deixar o LEO DIAS constrangido? Doideira!!! https://t.co/zHKnIjHdiG — tiago (@apelidadoth) June 17, 2022

Só faço rir com esses trechos da entrevista de Simaria, ela realmente n aparenta estar bem psicologicamente, conseguiu deixar até Leo dias sem graça pqp kkkkk — lau (@laauramarcia) June 17, 2022

a cacetada que a simaria deu no leo dias 😂😂😂 🗣️🗣️



MANOO A CARA DELE 🆘🆘 #simaria pic.twitter.com/Q4iQIQJJ0Z — Thiego🐬❤️‍🔥 (@thiegocoments) June 17, 2022

a simaria sem dúvidas foi o karma do léo dias https://t.co/qaRIsytnFI — lala (@larissaldipp) June 17, 2022

acho que a pior parte da entrevista da Simaria com o Léo Dias é que ela tá quase DENTRO dele

pelo amor de deus 0 limite de espaço, que agonia — huguilherme (@hugstoso_) June 17, 2022