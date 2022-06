Elenco da franquia Pânico comenta ausência de Neve Campbell no próximo filme

Depois do lançamento de ‘Pânico 5′, em janeiro deste ano, a Paramount Pictures já havia anunciado que haveria sua continuação. A franquia que revolucionou o cinema slasher no final da década de 90 tem data de lançamento confirmada para 31 de março de 2023.

‘Pânico 6′ será co-dirigido por Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, que dirigiu a sequência de 2022. Courteney Cox, que esteve em todos os filmes do Ghostface até hoje, irá reprisar seu papel de Gale Weathers.

As novatas da franquia Jenna Ortega e Michelle Barrera retornarão aos seus papéis. A atriz Hayden Panettiere, que esteve em ‘Pânico 4′ retorna à franquia. Mas, nossa final girl Neve Campbell, que desempenhou o papel principal de Sidney Prescott nos cinco primeiros filmes, não estará no elenco do novo filme.

No início deste mês, foi anunciado que Campbell não retornaria. A própria atriz afirmou que sentiu que o pagamento oferecido a ela pelo sexto filme foi muito baixo, levando ao seu desligamento da franquia.

A repercussão dessa notícia não tem sido das melhores. Para os espectadores de longa data da franquia foi realmente decepcionante, muitos dos quais apoiaram Sidney Prescott enquanto ela sofria com os horrores do Ghostface. As estrelas do elenco, David Arquette e Matthew Lillard, reagiram à saída de Campbell, defendendo a colega no processo.

Emma Roberts, de ‘Pânico 4′, em entrevista ao Jake’s Takes, foi questionada sobre sua reação à notícia da saída de Campbell. Roberts então revelou que inicialmente sentiu que “isso não pode ser uma notícia real”.

Campbell tem sido uma parte icônica da série Pânico desde seu início em 1996, assim como Sidney, sua personagem, tem sido o principal de sua carreira, apesar de sua participação em ‘Wild Things’ e ‘The Craft’ e na série ‘House of Cards’. Para muitos é impossível imaginar Pânico sem Sidney Prescott.

Bettinelli-Olpin e Gillett precisarão criar um novo plano para a sequência dada a centralidade de Sidney Prescott para os filmes anteriores. Uma das saídas pode ser mergulhar na psique de alguns personagens mais novos.