‘Cara e Coragem’: Personagem de Bruno Fagundes ficará mais manipulador

Além da história central sobre a morte de Clarice (Taís Araujo), a novela “Cara e Coragem” tem como tema a história de Lou, personagem de Vitoria Bohn, que vive em um relacionamento abusivo.

Na trama das 19 horas, Lou ficará presa em um ciclo de dor por conta de seu relacionamento abusivo com Renan, papel de Bruno Fagundes, que ao longo do folhetim ficará cada vez mais mais cruel e a manipulará após uma apresentação de dança.

Renan (Bruno Faundes) e Lou (Vitoria Bohn) são namorados em "Cara e Coragem" (Reprodução)

No capítulo previsto para ir ao ar no dia 23 de junho, Renan fará a filha de Olívia (Paula Braun) ficar arrasada ao trocar a ordem de uma apresentação que ela fará. A estratégia dele com a mudança é deixar a namorada insegura, já que ela terá que alterar tudo que terá planejado. Mas, para a alegria de Lou, ela receberá a ajuda de Pat (Paolla Oliveira), que se apresentará ao lado dela no dia, fazendo a performance um sucesso.

No final do show, Lou vai pular de alegria e Renan não vai gostar de ver a alegria da namorada e acabará manipulando a dançarina para que ela se sinta mal sobre tudo que terá aconteceu naquele dia. As manifestações dele deixará ela arrasada e mais insegura.

Lou (Vitoria Bohn) é vítima de relacionamento abusivo em "Cara e Coragem" (Divulgação/Globo)

Audiência

Falando em audiência, a estreia de “Cara e Coragem” não agradou os noveleiros de plantão. A trama escrita por Cláudia Souto estreou com índices considerados baixos para a direção da Globo, chegando a registrar média de 22,9 pontos na Grande São Paulo.

Olhando as produções passadas, o desempenho inicial de “Cara e Coragem” só foi superior a “Quanto Mais Vida, Melhor”, sua antecessora, que obteve a pior audiência inicial da história, com 21,7 pontos.

Em "Cara e Coragem", Taís Araujo interpreta a empresária Clarice Gusmão (Divulgação/Globo)

Ao fazer um “Vale a Pena Ver de Novo” nos folhetins que foram ao ar no passado, as novelas exibidas no mesmo horário já tiveram estreias mais calorosas para a Globo. A edição especial de “Pega Pega”, que foi escrita pela mesma autora de “Cara e Coragem”, obteve 23,6 pontos. Já “Salve-se Quem Puder”, que foi paralisada por causa da pandemia , retornou com 26,9 pontos de audiência.

Além dessas, a edição especial de “Haja Coração” ficou com 25,2, “Totalmente Demais” teve 26,5, “Bom Sucesso” registrou 31,5 pontos, “Verão 90″ ficou com 23,6, “O Tempo Não Para” marcou 31,9 e “Deus Salve o Rei” estreou com 29,3 pontos na Grande São Paulo.

