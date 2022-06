Camila Queiroz radicaliza o visual e choca fãs nas redes sociais; confira

A atriz Camila Queiroz radicalizou o visual e impressionou seus seguidores ao aparecer com os cabelos platinados na madrugada desta sexta-feira (17).

A mudança, contudo, não foi permanente. Ela apenas usou uma peruca, postou uma foto e gravou vídeo para mostrar o resultado aos fãs. Se comparou ainda à cantora Luísa Sonza.

“Oi @luisasonza”, escreveu Camila.

A famosa apareceu com uma roupa toda preta, touca e com os fios super loiros e enrolados até a ponta.

Confira:

Camila Queiroz recebeu elogios pela semelhança com Luísa Sonza: “Idênticas”, disse um seguidor. “Já quero um feat”, brincou outro.

Camila Queiroz na SPFW

No começo do mês, Camila foi destaque na passarela do SPFW (São Paulo Fashion Week). Ela compartilhou com seus seguidores uma série de cliques dos bastidores do desfile.

“Too bold for you (muito ousada para você, na tradução para o português)”, escreveu a bela na legenda da postagem.

Confira a publicação:

As fotos renderam uma série de elogios a Camila Queiroz. “Deusa”, “Arrasou muito”, “Meu Deus, travou aqui”, “Prometeu tudo e entregou ainda mais” foram apenas alguns dos comentários de colegas e admiradores.

Outro destaque nas passarelas do evento foi p atleta e ex-BBB Paulo André,m que fez sua estreia no mundo da moda. Em postagens no seu Instagram, ele falou sobre a expectativa para o novo desafio e postou um vídeo que mostrou a chegada dele ao evento.

“Fala rapaziadinha. Estou aqui, muito ansioso para o dia de hoje. É uma noite que com certeza será muito especial para mim. Para quem não sabe eu vou desfilar na São Paulo Fashion Week. É um desafio que vou pular de cabeça mesmo e vou dar o meu melhor para tentar sair muito bem”, disse ele.

“Sou movido a desafios e estou aqui como se eu estivesse indo para uma competição. Já estou pronto”, ressaltou o ex-brother, que mais tarde ainda repostou uma foto compartilhada pela ex-BBB Jade Picon, com quem ele viveu um breve romance, ao lado dos colegas de reality Pedro Scooby e Douglas Silva.

