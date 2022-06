Viviane Araujo registra foto de biquíni e celebra 7 meses de gestação: ‘Mãe de primeira viagem’

Viviane Araujo registrou uma foto em suas redes sociais para compartilhar a evolução de sua gravidez com seus seguidores, nesta quinta-feira (16). A atriz e dançarina surgiu de biquíni com sua barriga a mostra, celebrando os sete meses de gestação. Com 47 anos de idade, ela está à espera de seu primeiro filho com o empresário Guilherme Militão, que será chamado de Joaquim.

“Sete meses”, escreveu Viviane Araujo. A atriz usou as seguintes hastgs no Instagram: “barrigudinha”, “mãe do Joaquim”, “mãe de menino”, “amor”, “vida” e “mãe de primeira viagem”.

A atriz havia contado sobre ter feito fisioterapia pélvica durante sua gestação. Viviane revelou que a prática tem o objetivo de auxiliar no funcionamento regular do assoalho pélvico, o conjunto de músculos e ligamentos que sustentam órgãos como útero, bexiga e intestino.

Bate-papo sobre maternidade

No dia 15 de abril deste ano, Viviane Araujo participou do programa de TV matinal da Globo, ‘Mais Você’ e deu detalhes sobre sua gravidez. Ana Maria Braga recebeu a atriz no estúdio e quis saber tudo sobre a espera de seu primeiro filho, que se chamará Joaquim.

Aos 47 anos, Viviane contou sobre o tratamento que fez para realizar o sonho de ser mãe. “Fizemos inseminação artificial, com esperma dele e com óvulo doado, porque eu não tinha mais como ovular. Óvulo na minha idade já não é mais saudável. Foi uma experiência incrível. Acho necessário falar sobre isso, porque muitas mulheres têm preconceito, às vezes não conseguem engravidar e não aceitam, e eu digo que isso é um caminho, é uma esperança.”

