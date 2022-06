Virgínia Fonseca diz não ter paciência para demonstrações de carinho

A influenciadora Virgínia Fonseca abriu o jogo na noite da última quarta-feira (15) sobre sua relação com o cantor Zé Felipe. Ao participar do “PocCast”, ela revelou não ter paciência para demonstrações de carinho.

“Eu sou assim, eu não tenho paciência! Sou uma pessoa romântica, gosto de agradar, mas fofa? zero!”, disse durante a entrevista.

“Zé Felipe é super fofo, carinhoso. Quando ele está lá em casa é o tempo inteiro! Ele fica o tempo inteiro em cima de mim, me beijando, só que eu não fico [dando carinho] nele, porque eu não tenho paciência!”, explicou Virgínia.

A influenciadora disse ainda que a filha do casal, Maria Alice, também não é muito chegada a afeto.

“Ela não deixa eu dar beijo nela! Eu postei até um Stories que viralizou, fui dar um beijo nela, ela fez ânsia [de vômito], juro para você! Ela odeia, ela é cheia de não me toque! pegar no colo? Ela começa fazer de tudo para descer! Ela não gosta é igual eu!”

Família crescendo

Virgínia e o filho do sertanejo Leonardo estão a espera de seu segundo filho. O anúncio da gravidez foi feito em março.

“Maria Alice foi promovida à irmã mais velha! Estamos esperando mais um neném para alegrar nossos dias, que venha com muita saúde e que Deus abençoe sempre”, publicou o casal no Instagram no começo de março, mostrando que Virginia realizou nove testes de gravidez. Todos deram positivo.

Virgínia e Zé Felipe estão juntos desde junho de 2020 e são um dos casais mais populares do momento. Tudo na vida dos dois se desenrolou de forma muito rápida: assumiram o namoro, noivaram, se casaram e tiveram a primeira filha em apenas dez meses.

O casal faria uma festa para mais de 500 convidados para celebrar o amor, mas a cerimônia teve de ser cancelada devido à pandemia da covid-19.

LEIA TAMBÉM: