VÍDEO: Ana Maria Braga chega a Portugal para pagar promessa: ‘Morrendo de saudades’

A apresentadora Ana Maria Braga já está em Portugal, onde vai pagar uma promessa. Ela compartilhou com seus seguidores no Instagram um vídeo, na noite de quarta-feira (15), ao lado da da nora, Manuela Corona, e do amigo Paulo Machado na cidade de Porto (veja abaixo).

“Oi, gente, olha onde eu cheguei! Falei que vinha pra Portugal. Hoje à noite estou podendo passear um pouco. Já vim pegar Nossa Senhora, já está comigo. Estou com meus companheiros inseparáveis: Paulo Machado e Manuzinha, minha nora. Paulo que sabe tudo”, começou ela.

“Estamos no Porto, cidade do Porto, e queria que vocês soubessem que estou ligadinha em vocês, morrendo de saudade, depois de amanhã tem a missa. Espero que vocês estejam lá no Facebook, no Instagram, acompanhando tudo, porque vai abençoar o Brasil inteiro, para um Brasil melhor, uma vida melhor”, disse a apresentadora.

No “Mais Você” de quarta-feira, a loira explicou que pediu uma folga neste feriado de Corpus Christi para poder pagar a promessa.

“Eu tenho uma promessa que eu fiz lá atrás, quando eu tive câncer a primeira vez na vida, de ir visitar a Nossa Senhora de Fátima lá em Fátima pelo menos uma vez por ano. E aí eu preciso sempre achar uma vaga na minha vida para poder ir lá”, disse ao final do programa.

“Então eu queria pedir licença para vocês porque nós vamos ter o feriado de Corpus Christi agora, amanhã. Então, a partir de amanhã, eu vou lá ver a Nossa Senhora de Fátima em Portugal, cumprir a minha promessa. É bem rapidinho, vou lá e vou orar por todos vocês”, completou.

Enquanto ela está viajando, o programa será apresentado por Fabricio Battaglini e Thalita Morete. A apresentadora estará de volta na próxima segunda-feira (20).

Ana Maria Braga já fez tratamento contra o câncer em 2001, na região colorretal; e duas vezes no pulmão, em 2015 e em 2020.