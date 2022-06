‘Versão mais ousada’, diz atriz de ‘Blonde’, novo filme sobre Marilyn Monroe; assista ao teaser

Ela vem aí - mais uma vez! A Netflix divulgou nesta quinta-feira (16) o primeiro teaser e as primeiras imagens de “Blonde”, novo drama biográfico sobre a vida da atriz Marilyn Monroe.

Nas primeiras fotografias, é possível ver a atriz Ana de Armas caracterizada como a super estrela hollywoodiana nos anos 1950. Ana é cubana e é conhecida por papéis em filmes de ação como “007: Sem Tempo para Morrer”, “Blade Runner 2049″ e “Entre Facas e Segredos”.

Veja:

Segundo a intérprete de Marliyn, essa nova versão apresenta a vida de Marilyn para além do mito. “Ele [o diretor Andrew Dominik] queria que o mundo tivesse a experiência de realmente não apenas ser Marilyn, mas também Norma Jeane”, explicou Ana de Armas ao Netflix Queue.

“Achei essa a versão mais ousada, sem censuras e mais feminista da história dela que eu já vi”, completou a atriz. “A primeira pergunta era sempre: ‘O que Norma Jeane estava sentindo aqui?’ Queríamos contar o lado humano da história dela. A fama foi o que fez de Marilyn a pessoa mais visível do mundo, mas também fez de Norma a mais invisível”, disse.

Além da direção, Dominik assina também o roteiro, que foi baseado no livro de Joyce Carol Oates. Estão no elenco do filme Bobby Cannavale (”Homem-Formiga”), Adrien Brody (”O Pianista”), Julianne Nicholson (”Eu, Tonya”), Xavier Samuel (”Corações de Ferro”) e Evan Williams (”Awkward.”).

“Blonde” é o primeiro filme com classificação indicativa para maiores de 18 anos da Netflix. O longa tem previsão de lançamento para 23 de setembro. Assista ao primeiro teaser:

