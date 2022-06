Vencedor de ‘A Fazenda 13’ revela se está usando anabolizantes

Quem acompanha Rico Melquíades, vencedor do reality show “A Fazenda 13″, nas redes sociais percebeu que o influenciador digital está mais forte e questionaram se ele está usando anabolizantes.

Em entrevista ao “The Noite”, programa de Danilo Gentili no SBT, o famoso contou o segredo para mudar o corpo rapidamente. Segundo ele, depois que deixou o reality da Record TV começou a fazer reposição hormonal.

“Eu era muito magro, pesava 58 quilos. Agora tô tomando bomba. Anabolizante, que é uma coisa mais chique. Reposição hormonal. Já tomei corticoide para engordar. Aí de 58 foi para 120 quilos, na injeção e remédio”, contou o influenciador.

Rico Melquíades, que também participou do reality show “De Férias com o Ex” (MTV Brasil), aproveitou para fazer uma avaliação de sua participação no programa da Record TV: “Ter jogado o café... Mexi com todos. Porque eu sabia que ia atingir eles. Era aquele pobre exibido, metido. E brigava com o povo, humilhava o povo. Sempre quis ser do contra e aparecer”, disse o humorista.

O vencedor da 13ª temporada do “A Fazenda” revelou ainda sobre o prêmio de R$ 1,5 milhão: “Nem mexi nesse dinheiro ainda. Está todo investido e aplicado, só posso mexer daqui um ano. Prometi tudo a homens, então falei ‘tira da minha frente’”.

Por fim, ele contou que de todos os participantes de “A Fazenda 13″, ele ainda tem amizade com Bil Araújo, Mileide Mihaile e Erika Schneider.

Cachê alto

A direção do “A Fazenda” está buscando um elenco forte para a 14ª temporada e, por isso, estaria disposta a melhorar o cachê dos famosos selecionados para viver na sede, que fica no interior de São Paulo.

Em 2021, Adriane Galisteu estreou como apresentadora do reality show "A Fazenda" (Reprodução/Record TV)

Segundo o site Observatório da TV, os famosos que toparem ser confinados no “A Fazenda 14″ serão recompensados com um cachê bem generoso. Agora, cada participante deve entre R$ 80 mil e R$ 150 mil, valor que supera os R$ 100 mil pagos até a última edição. No entanto, caso o peão ou peoa decida deixar o programa o cachê e os prêmios já recebidos será cortado imediatamente.

Com apresentação de Adriane Galisteu, a nova temporada do reality show “A Fazenda” tem estreia prevista para o dia 13 de setembro, no horário nobre da Record TV.

