‘Thor: Amor e Trovão’ será um dos filmes mais curtos da Marvel

O Deus do Trovão retornará em seu último passeio solo, pelo menos é o que tudo indica, enfrentando o vilão de Christian Bale, Gorr, o Açougueiro de Deus. ‘Thor: Amor e Trovão’, que estreia nos cinemas brasileiros em 7 de julho, trará Natalie Portman como Jane Foster de volta, onde ela assumirá o manto da Poderosa Thor e empunhará o Mjölnir.

Dirigido por Taika Waititi, os trailers revelam uma aventura bem-humorada no MCU, tornando o filme um dos títulos mais esperados do ano.

A Marvel foi bastante comentada recentemente quando ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ atingiu pouco mais de duas horas, menos do que muitos esperavam, dada sua narrativa ambiciosa.

Parecia então que o novo filme de Thor seguiria o exemplo, mas foi relatado que sua duração era de 115 minutos. Na AMC, a informação já está disponível e mostra que o longa terá 119 minutos juntando os créditos finais e trailer, o que o torna o filme mais curto do MCU desde ‘Homem-Formiga’ e a Vespa’ de 2018, que teve 118 minutos.

O tempo parece curto para o que ‘Thor: Amor e Trovão’ mostre tudo que tem preparado. O herói que lida com uma crise de meia-idade e reencontra Jane como super-heroína, recebe também os Guardiões da Galáxia após os eventos de ‘Vingadores: Ultimato’.

Com base nos materiais promocionais, parece haver muito chão pela frente, além de processos delicados que precisam ser retratados. Com um tempo de execução mais curto, há uma preocupação de que alguns desses aspectos mais profundos possam ser suprimidos.

No entanto, os primeiros sinais são de que ‘Thor: Amor e Trovão’ faz jus ao seu potencial, em particular, com o vilão Gorr de Christian Bale que se mostrou extremamente positivo, o que implica que o ator vencedor do Oscar apresenta uma super performance no filme. Será interessante ver como o filme completo se une e equilibra todos os seus tópicos.

Estaremos a espera.