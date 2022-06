Thaila Ayala desabafa sobre nudes enviados ao marido, Renato Góes: ‘Eu fico tão constrangida’

A atriz Thaila Ayala desabafou nas redes sociais sobre o assédio das fãs do seu marido, o ator Renato Góes. Em um vídeo publicado no seu Instagram, ela disse que ele recebe muitos nudes de desconhecidas e pediu mais respeito, lembrando que os dois têm um bebê de apenas seis meses (veja no vídeo abaixo). “Eu fico tão constrangida”.

No vídeo, a atriz falou sobre as fotos de mulheres nuas que são recebidas com frequência pelo marido, que interpretou José Leôncio na primeira fase da novela “Pantanal”, da TV Globo. Ela questionou a intenção do envio dos nudes:

“Você, mulher, que manda foto da sua bunda, dos seus órgãos genitais, do seu peito para homens casados...juro, quem puder me responder, é verdadeira minha curiosidade, de verdade, eu morro de vontade de entender o que se passa na cabeça”, disparou.

“Se ela não se respeita ou se ela acha que isso tudo bem, massa, porque cada um é cada um, seu corpo, suas regras. Agora, você desrespeitar uma outra pessoa que não tem nada a ver com isso, que não te desrespeitou, você desrespeitar um casamento, uma mulher que, detalhe, está no puerpério”, lamentou, lembrando que teve um bebê há seis meses.

“Eu fico tão constrangida de ser da mesma raça às vezes. Mal sabem que eu vejo tudo, que eu sei de tudo”, ressaltou.

Por fim, a atriz pediu que as fãs que costumam ter esse tipo de atitude que a expliquem os reais motivos dessa atitude.

“O que faz uma mulher se colocar nesse papel? E mais do que isso, desrespeitar uma outra mulher, um casamento, uma outra mulher com um neném de 6 meses, no puerpério, é muito bizarro. Será que essas pessoas tem noção que elas podem destruir uma família com isso? Pois já vi isso acontecer de perto…”, lamentou.

Thaila Ayala e Renato Góes estão juntos desde 2017 e se casaram em outubro de 2019 na igreja do Carmo, em Olinda, Pernambuco, com direito a uma festa para 400 convidados. Em dezembro do ano passado, Thaila deu à luz Francisco, primeiro filho do casal.

