Taís Araujo se emociona ao falar das mortes de jornalista e indigenista: ‘Não é o país que eu quero’

A atriz Taís Araujo participou do programa “Encontro”, da TV Globo, na manhã desta quinta-feira (16). Ela relembrou com alegria de sua trajetória profissional, mas teve que segurar as lágrimas enquanto Fátima Bernardes repercutia as mortes do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, na Amazônia. “Não é o país que eu quero”.

A apresentadora do matinal falou sobre os “remanescentes humanos” que foram encontrados pela Polícia Federal na região do Vale do Javari e que o material ainda será periciado. Além disso, citou a prisão de dois suspeitos pelo crime, sendo que um deles, Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como “Pelado”, confessou ter matado os dois.

Nesse momento, Taís ficou com os olhos marejados e se mostrou indignada com o caso: “Você falou a palavra que é o meu sentimento: quando eu vejo isso eu tenho vergonha desse país. Vergonha! Eu fico muito emocionada”, disse ela.

Indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips foram mortos na Amazônia (Reprodução/TV Globo)

Em seguida, a atriz falou da importância dos papeis de Bruno Pereira e de Dom Phillips para combater crimes ambientais na Amazônia e pediu que o crime não passe impune.

“A gente tem que lutar agora por justiça, para não acontecer mais, a gente tem que ficar de olho, tem que cobrar. Esse não é o nosso país, não pode ser o nosso país, ser conhecido por esse tipo de coisa, violência. Esse não é o país que eu quero para os meus filhos, sabe? Nem para os filhos de ninguém”, lamentou a atriz.

Vida pessoal e carreira

A atriz foi a convidada do quadro “TBT do Encontro” e relembrou sua carreira, marcada por muitos papeis de destaque nas novelas da TV Globo. Além de falar de como tem sido protagonizar “Cara e Coragem”, ela falou com carinho do marido, Lázaro Ramos, e citou como os dois iniciaram o romance.

Ela lembrou que em 2004, no final da novela “Da Cor do Pecado”, conheceu Lázaro. Depois disso, ela foi para os Estados Unidos participar do “Brazilian Day” e aí recebeu um telefonema do ator.

“Lá, conversando por telefone com o Lázaro, ele falou: ‘estou apaixonado por você, volte pensando nisso nessa viagem’. Terminei um noivado - é bom dizer, eu era noiva - e engatei nessa relação. Faço 18 anos de casada este ano, com dois filhos lindos”, lembrou Taís.

