Taís Araujo mostra o processo de caracterização para ‘Cara e Coragem’

Depois de uma temporada como apresentadora no GNT e jurada no “The Masked Singer Brasil”, Taís Araujo voltou a atuar nas novelas da Globo e foi escalada para “Cara e Coragem”, onde interpreta duas personagens.

Nesta semana, a famosa resolveu mostrar um pouco dos bastidores da novela das 19 horas e postou um vídeo no Instagram onde aparece no camarim do Projac.

Taís Araujo mostra os bastidores da novela "Cara e Coragem" (Reprodução/Instagram)

No post, Taís exibe o processo de caracterização para se tornar Clarice. Para a surpresa dos fãs, ela mostra que o cabelo da personagem não é real, mas uma peruca.

Segundo Taís Araujo, a preparação para viver um novo personagem exige um preparo psicológico e físico: “Por trás desse cabelão tem muitos segredos? Sim! Mas, na real, tem muito truque, técnica e profissionais incríveis”, escreveu a artista na legenda.

Em outro parágrafo, ela chamou os seus seguidores para assistir a novela da Globo: “Por isso quero mostrar pra vocês um pouquinho dos bastidores da caracterização da finada Clarice Gusmão. E mais tarde tem mais Cara e Coragem, hein!”, disse a esposa de Lázaro Ramos.

Nos comentários, uma internauta apontou que esse deve ser um processo longo. “Parece demorar pra caramba”, disse. Ao que a artista e apresentadora confirmou: “Demora!”.

Falando em audiência, a estreia de “Cara e Coragem” não agradou os noveleiros de plantão. A novela escrita por Cláudia Souto estreou com índices considerados baixos para a direção da Globo, chegando a registrar média de 22,9 pontos na Grande São Paulo.

Olhando as tramas passadas, o desempenho inicial de “Cara e Coragem” só foi superior a “Quanto Mais Vida, Melhor”, sua antecessora, que obteve a pior audiência inicial da história, com 21,7 pontos.

"Cara e Coragem": Moa (Marcelo Serrado), Pat (Paolla Oliveira) e Clarice (Taís Araujo) (Fábio Rocha/Globo)

Olhando ainda mais para o passado, as novelas exibidas no mesmo horário já tiveram estreias mais calorosas. A edição especial de “Pega Pega”, que foi escrita pela mesma autora de “Cara e Coragem”, obteve 23,6 pontos. Já “Salve-se Quem Puder”, que foi paralisada por causa da pandemia , retornou com 26,9 pontos de audiência.

Além delas, a edição especial de “Haja Coração” ficou com 25,2, “Totalmente Demais” teve 26,5, “Bom Sucesso” registrou 31,5 pontos, “Verão 90″ ficou com 23,6, “O Tempo Não Para” marcou 31,9 e “Deus Salve o Rei” estreou com 29,3 pontos na Grande São Paulo.

