‘Stranger Things’ é inspirada em um experimento real da CIA; Nós te contamos tudo!

‘Stranger Things’ inundou nossas mentes pela primeira vez com sua estreia na Netflix em 2016. Os irmãos Duffers, criadores da série, tinham em mente que a parte sobrenatural fosse fundamentada na ciência de alguma forma. Para conseguir isso, eles colocaram um projeto do governo real chamado MKUltra no enredo da primeira temporada, que formou a base dos experimentos do Dr. Brenner em Eleven.

O projeto MKUltra foi criado pela CIA em 1953 com o objetivo de desenvolver técnicas de controle mental que pudessem dar aos Estados Unidos uma vantagem contra a Rússia na Guerra Fria. Alguns detalhes do projeto acabaram revelados posteriormente em documentos desclassificados da própria CIA.

A fachada era um programa de experimentos para voluntários, mas na verdade, participantes inconscientes foram submetidos a abuso físico e mental por meio de drogas psicodélicas, privação de sono e outros meios experimentais, assim como a mãe de Eleven na série.

O projeto foi encerrado em 1965 devido a sua natureza perigosa. Muitos documentos foram destruídos, mas informações que vazaram serviram de inspiração para as operações no Laboratório Nacional Hawkins.

Os irmãos Duffer também se inspiraram em uma conspiração do governo chamada Projeto Montauk, pouco conhecido e não há registros que realmente existiu.

Relatos de um homem chamado Alfred Bielek sugerem que vários experimentos questionáveis foram realizados na área de Montauk, Nova York, durante a década de 1980. Esses experimentos acidentalmente abriram um buraco no hiperespaço entre Montauk em 1983 e o ano de 1943 e ele alega que ameaçava “engolir parte do planeta”.

Para salvar o mundo Bielek afirmou ser necessário destruir todo o equipamento. Ele acrescentou que seu irmão Duncan usou um dispositivo conhecido como Montauk Chair para fortalecer suas habilidades a ponto de poder materializar objetos do nada.

Os paralelos entre os experimentos e ‘Stranger Things’ são fáceis de traçar. Na série, os experimentos feitos em Eleven abrem um portal para outra dimensão cujos vilões querem destruir Hawkins. Para impedir isso, El e seus amigos fecham o portal.