Simaria agradece apoio dos fãs após viralizar com declarações sobre Simone

A cantora Simaria usou as redes sociais para agradecer o carinho dos fãs na tarde da última quarta-feira (15). A mensagem vem após declarações envolvendo sua relação com a irmã e dupla, Simone, em entrevista ao colunista Leo Dias, do “Metrópoles”.

“Nunca vou cansar de dizer o quanto amo vocês! Obrigada sempre por estarem comigo”, disse em seu perfil no Twitter.

Nunca vou cansar de dizer o quanto amo vocês! Obrigada sempre por estarem comigo ❤️ — Simaria faz 4.0 (@SimariaMendes) June 15, 2022

Revelações

Na entrevista ao colunista, Simaria explicou as diferenças entre as duas e citou uma briga que tiveram durante a gravação do “Programa do Ratinho”, no SBT: “Grito de socorro”.

A confusão na gravação do programa ocorreu há pouco mais de um mês. Elas se desentenderam quando iam interpretar a música “Amiga”, do seu novo trabalho, e o apresentador Ratinho tentou intervir, sem sucesso. No fim, elas deixaram a atração sem cantar a canção.

“Você sabe do Ratinho, que foi meu grito de socorro?”, iniciou a cantora, que alegou ser desigualada pela irmã durante toda sua carreira: “Tudo que vou fazer, sou discriminada pela Simone”, disse ela.

Simaria contou que a irmã também costuma a “atacar” com beliscões como forma de reprovação das atitudes e sempre diz: “cala a boca, não faz isso, fica quieta.”

Outra confusão entre as duas ocorreu durante um show em Caruaru, Pernambuco, no último sábado (11). Desta vez, o motivo do atrito foi um atraso de mais de uma hora de Simaria, fazendo com que Simone começasse o show sozinha.

No começo do show, Simone avisou os fãs que a irmã havia passado mal e não havia conseguido pegar o avião. Simaria, porém, se sentiu melhor e decidiu pegar a estrada, chegando para os instantes finais.

“Você tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma? Você é você mesmo ou um personagem?”, questionou a sertaneja, que continuou: “Quer que eu engula mais? Você quer que eu engula mais? Eu não tenho vergonha de falar aqui não, meu irmão, não tenho.”

Simaria destacou que, apesar dos desentendimentos profissionais, no âmbito familiar tudo segue bem: “Uma quer excelência no trabalho e a outra está tudo bem. Vamos fazer assim eu te respeito e você me respeita. Você não gosta de decote, eu gosto. Mas fora dos palcos, é incrível. Só irmandade. Vivo com meus sobrinhos”, garantiu.

LEIA TAMBÉM: