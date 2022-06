Príncipe Andrew quer desesperadamente vender sua casa Suiça

A venda do chalé de luxo do príncipe Andrew, terceiro filho da Rainha Elizabeth II e, segundo rumores, o preferido dela, está em pausa por tempo indeterminado. Isso porque, segundo um jornal local, o Le Temps, o príncipe tem uma dívida estimada em cerca de 2 milhões de dólares com um casal que tinha negócios com ele na Suíça.

A propriedade fica nos alpes suíços e sua venda geraria uma receita de 22 mil dólares ao príncipe. O duque de York precisa vender essa propriedade para pagar uma dívida com o irmão, o príncipe Charles, que emprestou dinheiro para que Andrew pagasse a indenização devida à Virginia Giuffre.

Caso você não lembre, Virginia acusou o príncipe Andrew no ano passado de abuso sexual quando ela ainda era uma menor. A indenização acordada no tribunal de Nova York era de 12 milhões de dólares. Na época, Andrew pediu a ajuda do príncipe Charles que emprestou esse dinheiro.

Agora, para pagar o irmão, Andrew tenta desesperadamente vender seu chalé de luxo nos alpes suíços, em Verbier, mas uma dívida com um casal não identificado está mantendo o processo de venda em stand by.

Segundo o jornal Le Temps, o casal, que tinha negócios com Andrew, cobrou a quantia devida depois que Andrew concordou com um acordo extrajudicial em um caso recente de abuso sexual.

Agora, o chalé Henora está “sob sequestro” até que ele pague o que deve ao casal. Andrew segue contestando o valor que deve ao casal suíço, com quem teve um relacionamento comercial, mas não nega que há dívidas não pagas envolvidas, segundo o The Telegraph.

A socialite Isabelle de Rouvre, ex-proprietária do chalé, disse que vendeu a propriedade para Andrew e Sarah Ferguson, sua ex-esposa, em 2014, mas que precisou processá-los no ano passado porque, segundo ela, eles não teriam pago a última prestação, que era de 9 milhões de dólares.

A mulher disse que recuperou o dinheiro após um longo e tedioso processo legal. Em entrevista ao The Telegraph que estava “farta da coisa toda”, acrescentando que se sente mal pelo casal suíço envolvido no drama legal com Andrew.

“É realmente inacreditável. Ele me causou tanto estresse e agora é alegado que outras pessoas também devem dinheiro”, disse ela.