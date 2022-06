‘Pantanal’: Filó vira sócia e herda fortuna de José Leôncio

José Leôncio (Marcos Palmeira) não viverá os seus melhores momentos no remake de “Pantanal”. Nos próximos capítulos da novela da Globo, o fazendeiro vai adoecer e começará a pensar na morte.

Ao preparar o seu testamento, o filho do Velho do Rio (Osmar Prado) vai deixar parte de sua fortuna para Filó (Dira Paes), que viveu ao seu lado durante 20 anos, mas nunca se casou. Segundo o pai de Jove (Jesuíta Barbosa), essa será uma “questão de justiça”.

Antes disso, a mãe de Tadeu (José Loreto) vai perceber que o pecuarista está se sentindo muito cansado e um sinal de alerta vai acender: “Você? Com canseira?”, dirá Filó. Em seguida, ele acaba respondendo que não sabe explicar o motivo.

Em "Pantanal", Jove (Jesuita Barbosa) e José Leôncio (Marcos Palmeira) visitam demais fazendas (João Miguel Júnior/Globo)

Com os sintomas cada vez mais frequentes e aparentes, o pai de Joventino (Jesuíta Barbosa) se recusa a procurar um médico, mas evita fazer viagens para São Paulo para tratar dos negócios, que ficará nas mãos do filho e de Filó, que será sócia nas empresas.

“Parece que o senhor pegou o pessoal de supetão. Teve gente lá até preocupado com a sua saúde”, dirá um dos funcionários de José Leôncio. Ele finaliza a conversa dizendo que “não é questão de saúde, é questão de justiça. Se amanhã ou depois me acontece alguma coisa, eu quero que a Filó esteja tranquila”.

Guito, Marcos Palmeira e José Loreto nos bastidores da novela "Pantanal" (Reprodução/Instagram)

Um pouco depois, a mãe de Tadeu questionará se o amado está se sentindo bem, mas o teimoso fugirá da conversa. “Você vai me amolar com isso outra vez?”, reclamará o fazendeiro, irritado. “De que me adianta um mar de dinheiro, Zé, sem você por perto?”, rebate ela.

Na versão original, José Leôncio, interpretado por Cláudio Marzo (1940-2015), morre no último capítulo da novela em decorrência de um mal súbito depois de se casar com Filó, vivida por Jussara Freire. Morto, o pecuarista encontra o pai na figura do Velho do Rio, também protagonizado por Marzo.

