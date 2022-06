Netflix tem documentário sobre seita que vai te deixar sem dormir

Abusos sexuais, pedofilia, poligamia e sequestro. Esta é a temática da nova série documental da Netflix ‘Rezar e Obedecer’, que entrou no catálogo do streaming este mês. A série conta a história da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (FLDS), e seu líder Warren Jeffs.

O documentário tem causado muitos comentários nas redes sociais, com internautas escrevendo que ficaram “enojados” ao assistir.

A FLDS tem origem na religião inicial dos Mórmons, também conhecida como Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Enquanto os mórmons acabaram com a poligamia (a prática de permitir que os homens se casassem com mais de uma mulher) em 1890, uma seita dissidente fundamentalista se formou na década de 1930 e se estabeleceu em Short Creek, também conhecido como Colorado Cidade, Arizona.

Este grupo acreditava na poligamia e a praticava e seus praticantes pregavam que quanto mais mulheres um homem se casasse, mais perto ele chegaria de Deus. Dentro da seita, as mulheres eram obrigadas a se vestir da mesma forma: longos vestidos que cobriam todas as partes do corpo e os cabelos presos em um coque.

Além de orações forçadas, as mulheres eram chamadas a “orar e obedecer” e todos os membros eram completamente proibidos de ir ou saber qualquer coisa sobre o mundo exterior. Qualquer um que fosse visto infringindo as regras, ou de quem o líder Warren Jeffs queria se livrar era expulso e excomungado por capricho.

Warren Jeffs foi feito profeta em 2002, assumindo o papel de seu pai. Mas longe de ser um líder espiritual justo e justo, Jeffs estava por trás do abuso em massa de mulheres e crianças no que agora era um culto.

Mães tiveram seus filhos sequestrados e traficados, outros jovens foram jogados fora de suas famílias sem apoio, sem dinheiro e sem ideia de como o mundo funcionava fora da doutrina da FLDS.

Jeffs se casou com 78 mulheres, 24 das quais eram crianças menores de idade. Sua vítima de abuso mais jovem que ele forçou a se casar tinha apenas 14 anos. Ele também orquestrou e supervisionou o abuso de outras mulheres e crianças para outros homens dentro do culto; pessoas que não tinham saída, pois seguiam as únicas regras que conheciam, de seus pais, sua família e “Deus”.

Mas isso não é tudo: as autoridades norte-americanas estavam cientes das atividades ilegais do grupo desde 1953, quando 36 homens, 86 mulheres e 263 crianças foram presos e levados sob custódia durante uma operação antes do amanhecer no Arizona. Mas isso não foi suficiente para que fosse tomada uma atitude legal para a dissolução da dissolver a seita

Em 2006, Jeffs foi acusado de duas acusações de cúmplice de estupro e fugiu, tornando-se um dos criminosos mais procurados do FBI. Ele foi preso como parte de procedimento policial de rotina em Las Vegas, mas nenhuma ação legal foi tomada para ajudar a comunidade até 2008, quando agentes federais invadiram o Rancho Anseio por Zion no oeste do Texas, após denúncias de estupro e abuso para uma linha de ajuda telefônica.

Mais de 400 crianças foram resgatadas, tornando-se o maior caso de custódia infantil da história dos Estados Unidos.