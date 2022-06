‘Não vejo derrota na minha desclassificação’, diz Jojo Todynho

A eliminação de Jojo Todynho da “Dança dos Famosos” chocou os fãs da atração da Globo e também da funkeira, que tinham ela como uma das preferidas para ganhar a competição de dança.

No entanto, após receber a menor pontuação ao dançar salsa, a apresentadora do talk show “Jojo Nove e Meia”, do Multishow, acabou deixando o programa de Luciano Huck e avisou que sua desclassificação não é motivo de derrota.

Em entrevista ao site Em Off, a campeã do reality show “A Fazenda 12″ falou sobre os desafios de ter participado do quadro: “O mais desafiador pra mim foi eu mesma. Acreditar que eu era capaz de passar da primeira semana, tanto dos ensaios quanto do palco”.

Jojo Todynho na "Dança dos Famosos", da Globo (Reprodução/Globo)

Jojo Todynho ainda lembrou das dificuldades de participar dos ensaios e das apresentações: “Meu joelho é muito comprometido e isso me deixava muito insegura nos treinos. Mas aos poucos e com a capacidade incrível de motivação do meu treinador, eu consegui chegar até aqui. A pior barreira é sempre na mente da gente”, contou.

A cantora também falou sobre a sua relação com a equipe do programa e pontuou que não há derrota na sua desclassificação: “Eu amava a equipe, o ambiente, os outros participantes… Mas sempre fica aquela dúvida se você vai conseguir. Isso é desafiador. Eu sou brincalhona mesmo, eu não vejo derrota na minha desclassificação, só vitória, então sempre procuro me divertir com tudo que a vida me oferece”, disse.

Jojo Todynho com o look da "Dança dos Famosos" (Reprodução/Instagram)

Após a saída de Jojo Todynho da competição, Jéssica Ellen e Marcus Lobo, Sérgio Menezes e Mariana Torres, Ana Furtado e Leandro Azevedo, Vitão e Gabe Cardoso e Vitória Strada e Wagner Santos continuam na “Dança dos Famosos”.

Vale lembrar que Jojo já afirmou que vai assistir a competição até a final e questionou os fãs, por meio das redes sociais, quem deveria ganhar a primeira edição “Dança dos Famosos” apresentada por Luciano Huck: “Quem será que vai ser o campeão???? Deus está no controle”, comentou Jojo nos stories.

