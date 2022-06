Graciele Lacerda passa por perrengue: ‘No escuro, sentada no chão’

A musa fitness Graciele Lacerda passou por um perrengue na noite da última quarta-feira (15). Ela ficou trancada para fora de seu apartamento e compartilhou a situação inusitada em suas redes sociais.

Graciele gravou uma série de vídeos enquanto ficou sentada no hall. Ela explicou que estava no salão de beleza quando o noivo, o cantor Zezé Di Camargo, saiu com seu carro e levou sua chave junto. Ela, então, precisou esperá-lo voltar para conseguir entrar em casa.

“Tô eu aqui no escuro, sentada no chão de casa, e esperando o Mô chegar. Porque eu estava com o meu carro no salão, como ele foi para São Paulo com o compromisso, ele quis trocar de carro. Aí ele deixou a caminhonete e foi para São Paulo. E a minha chave de casa estava no meu carro. Agora estou aqui esperando ele chegar com a chave de casa para eu poder entrar. Estou morrendo de fome”, disse aos seguidores.

Filha de Zezé fala sobre separação

A cantora Wanessa Camargo falou recentemente sobre o momento delicado em que vive com a separação do empresário Marcus Buaiz após 17 anos de casamento. Segundo ela, foi uma decisão tomada “com muito carinho e respeito” e agora o foco é cuidar do processo de aceitação dos filhos. “É muito delicado”.

Wanessa Camargo falou sobre separação e disse estar pronta para viver novo ciclo (Iude Richele/ Divulgação)

As revelações foram feitas em entrevista à revista “Marie Claire”. A cantora destacou que após o longo relacionamento está pronta para começar uma nova fase na vida.

“O momento é muito difícil, mas vai passar, vai ficar tudo bem. Porque é uma decisão tomada com muito carinho, com muito respeito e foi uma história que deu muito certo. Fiquei num casamento 17 anos e agora começa um novo ciclo e está tudo bem. Vai ter esse momento de transição, que é o mais difícil, mas a gente vai sobreviver e vai dar tudo certo”, disse ela.

Wanessa ressaltou que o foco dela e do ex-marido é fazer com que os filhos não sofram os impactos da separação. “Neste momento a gente está lidando com outro processo, está muito cedo para sentir qualquer coisa. Eu e Marcus estamos tentando com que as crianças tenham um momento, dentro disso, mais tranquilo possível. Com menos mudanças, menos coisas drásticas. Porque para eles já é muito difícil. Quais são as pessoas, além de mim e do Marcus, mais importantes nesse processo? José e João. O foco é neles”, contou.

