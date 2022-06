Gil do Vigor critica fala de Bruna Karla com passagem bíblica após declarações da artista sobre casamento gay (Reprodução/Instagram)

Nesta quarta-feira (15), um episódio de podcast ‘Positivamente’ em que a cantora gospel Bruna Karla foi convidada, viralizou nas redes sociais após a artista se declarar contra o casamento homoafetivo. Com as declarações feitas no programa conduzido por Karina Bacchi, os internautas apontaram a fala de Bruna como atitude homofóbica.

Após a entrevista repercutir nas redes sociais, o ex-BBB e economista, Gil do Vigor, rebateu a cantora e apontou sua fala como atitude preconceituosa.

“De fato, quando Jesus aparecer, alguém irá se envergonhar e não é seu amigo gay e, sim, você por sua atitude preconceituosa. João 14 fala que Deus nos chama de amigos e a palavra amigo é forte demais para ser sustentada com base no preconceito e falta de amor ao próximo”, afirmou Gil.

Fala de Bruna Karla repercute na web após declarações sobre o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo

Em um trecho da conversa, Bruna revelou que só iria ao casamento de um amigo gay se ele estivesse se casando com uma mulher. “Teve um amigo que me perguntou: ‘Bruna, quando eu me casar você vai no meu casamento?’ eu olhei para ele e fui bem sincera. Disse assim: ‘Ah, quando você se casar com uma mulher linda e cheia do poder de Deus, eu vou sim’”, contou.

“Estou falando de um amigo, homossexual, que a gente tem essa liberdade, e eu falei que o dia que eu aceitar cantar em um casamento com outro homem, eu posso parar de cantar sobre a bíblia e sobre Jesus”, continuou a cantora.

Bruna Karla também direcionou um recado aos seus ouvintes homossexuais, dizendo: “O que Deus tem para sua vida é libertação, algo que ele sonhou para você. Receba todo meu amor e meu respeito.”