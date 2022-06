Gil do Vigor abre o jogo sobre novo romance no ‘Mais Você’

Gil do Vigor explica quem é 'boy misterioso' Instagram (Reprodução)

Gil do Vigor participou do quadro “Tá lascado” do “Mais Você” nesta quinta-feira (16) e falou sobre o novo romance que despertou curiosidade nas redes sociais.

No Dia dos Namorados, ele postou uma foto ao lado de um rapaz e escreveu: “Obrigado por me ensinar cada dia mais a importância das coisas simples”, com direito a um emoji de carinha apaixonada.

Talitha Morete e Fabrício Battaglini, que estão no lugar de Ana Maria Braga até amanhã, aproveitaram a presença do economista e ex-BBB no estúdio e o colocaram contra a parede.

“Não estou namorando, calma, respira”, disse Gil, que explicou que conheceu o rapaz em Utah, nos Estados Unidos, durante uma viagem recente.

“Ele é da mesma igreja que faço a parte. A gente começou a se conhecer, deu uns beijinhos, que não vou mentir, mas como ele está nos Estados Unidos e eu no Brasil não dá pra começar um relacionamento. Vamos continuar conversando e sendo amigos”, completou.

Gil fez uma série de elogios ao rapaz e ressaltou seu conhecimento sobre meio ambiente. “Como ele escala, é da natureza, ele me mostra algo que não percebia. A visão que ele tem da natureza me faz ter uma visão legal.”

Por fim, o ex-BBB garantiu que está solteiro. “To na pista! A gente combinou, o combinado não sai caro”, disse.

Ana Maria em Portugal

Ana Maria Braga já está em Portugal, onde vai pagar uma promessa. Ela compartilhou com seus seguidores no Instagram um vídeo, na noite de quarta-feira, ao lado da da nora, Manuela Corona, e do amigo Paulo Machado na cidade de Porto.

“Oi, gente, olha onde eu cheguei! Falei que vinha pra Portugal. Hoje à noite estou podendo passear um pouco. Já vim pegar Nossa Senhora, já está comigo. Estou com meus companheiros inseparáveis: Paulo Machado e Manuzinha, minha nora. Paulo que sabe tudo”, começou ela.

“Estamos no Porto, cidade do Porto, e queria que vocês soubessem que estou ligadinha em vocês, morrendo de saudade, depois de amanhã tem a missa. Espero que vocês estejam lá no Facebook, no Instagram, acompanhando tudo, porque vai abençoar o Brasil inteiro, para um Brasil melhor, uma vida melhor”, disse a apresentadora.

No “Mais Você” de quarta-feira, a loira explicou que pediu uma folga neste feriado de Corpus Christi para poder pagar a promessa.

