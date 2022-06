Ex-BBB Rodrigo Mussi mostra bastidores do seu primeiro trabalho após acidente: ‘Voltando’

O ex-BBB Rodrigo Mussi está retomando a rotina aos poucos. Na quarta-feira (15) ele compartilhou com seus seguidores no Instagram os bastidores de seu primeiro ensaio fotográfico após o acidente de carro que sofreu há dois meses, em São Paulo.

Em vídeos nos stories, ele falou sobre as fotos: “Meu primeiro trabalho depois de pouco mais de dois meses para o Gshow, para a Globo. Então é isso, acompanha aí”, disse.

O ex-BBB, que já falou antes sobre sequelas deixadas pelo acidente, como uma marca na testa e a falta de olfato e paladar, também reclamou que “perdeu a prática” de mostrar sua rotina nas redes sociais.

“Uma coisa que eu constatei foi que eu perdi a prática de fazer stories e de falar aqui para vocês. Estou voltando aos poucos”, disse ele.

Ainda nos vídeos, ele aproveitou para alertar seus seguidores sobre os cuidados no feriado prolongado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (16): “Para quem vai viajar, cuidado! Se cuidem e usem cinto.”

Ex-BBB Rodrigo Mussi mostrou em detalhes cicatriz na testa resultado de acidente de carro (Reprodução/Instagram)

O acidente

Em março deste ano, Rodrigo Mussi estava em um carro por aplicativo quando o veículo se chocou contra um caminhão na Marginal Pinheiros, na capital paulista.

Na época, o motorista disse que “provavelmente” cochilou ao volante: “Só vi o airbag na minha cara, provavelmente devo ter dado uma cochilada, sono, alguma coisa, e infelizmente teve esse acidente”, disse Kaique Reis em entrevista ao Bom Dia SP, da Globo.

Ele usava cinto de segurança no momento do acidente e não se feriu. Já o ex-brother estava sem o equipamento de proteção e sofreu múltiplas lesões, incluindo traumatismo craniano.

Assim que foi internado, Rodrigo foi submetido a uma cirurgia para conter a hemorragia no crânio e recebeu um cateter. Ele sofreu ainda duas fraturas expostas na perna, mas a lesão da cabeça foi a que mais preocupou os médicos.

Rodrigo já recebeu alta e se descreve como “um milagre”. Ele ainda continua a fazer sessões de fisioterapia em uma clínica em São Paulo.

Participação em ‘A Fazenda’?

Rodrigo pode encarar seu segundo reality show na TV aberta. Como aconteceu no ano passado com Bil Araújo, a direção do “A Fazenda” está de olho no influenciador digital para a 14ª temporada do programa.

Segundo a coluna de Fefito, do Splash UOL, a produção do reality show da Record TV está observando a recuperação do ex-BBB de perto para saber quando fazer a proposta. A ideia é chamar ele quando o tratamento chegar ao fim e ele for liberado pelos médicos.

LEIA TAMBÉM:

Taís Araujo se emociona ao falar das mortes de jornalista e indigenista: ‘Não é o país que eu quero’