Entenda por que as gravações finais de Pantanal foram adiantadas

O elenco do remake de “Pantanal” está se despedindo aos poucos de seus personagens e das gravações no Mato Grosso do Sul, local escolhido para filmar as cenas externas da novela de Bruno Luperi. No entanto, faltam alguns meses para a trama chegar ao fim e a audiência questionou o motivo da antecipação.

Segundo informações do jornal O Globo, a direção da novela está seguindo um protocolo determinado pela emissora nas gravações das novelas e com o aumento de casos de covid-19 na região, os trabalhos por lá foram acelerados.

A ideia é evitar que os funcionários testem positivo para a doença e para isso algumas mudanças ocorreram. De acordo com a publicação, o fim das filmagens do folhetim foram antecipadas em uma semana.

Em "Pantanal", Tadeu (José Loreto) e Jove (Jesuita Barbosa) são filhos de José Leôncio (Murilo Benicio) (João Miguel Júnior/Globo)

“Os Estúdios Globo estão acompanhando o desdobramento e os impactos da covid-19 e, sempre que necessário e de acordo com as melhores práticas das áreas de saúde, revisita e atualiza os protocolos para viabilizar o trabalho nos sets com segurança para todos os envolvidos”, informou a emissora em um comunicado.

A nota disse ainda que a Globo segue o protocolo contra o coronavírus, que contempla diversos cenários para garantir a segurança de toda equipe envolvida nos trabalhos. Mas, não informa se algum ator foi infectado durante as gravações do remake da novela “Pantanal”.

Em "Pantanal", José Lucas do Nada e Juma ficam próximos (Divulgação/Globo)

A Globo ressalta ainda que o elenco é dividido em núcleos e, por isso, as gravações acontecem em momentos diferentes. Antes de gravar, esses grupos de atores são testados e caso aconteça de surgir algum resultado positivo, aquele grupo não grava e as outras filmagens seguem o que está previsto.

Vale lembrar que nesta semana, Silvero Pereira, que faz Zaquieu no remake da novela “Pantanal”, se despediu das gravações da trama da Globo na região. Na terça-feira (14), o ator postou um vídeo onde mostra os bastidores das gravações e agradeceu o carinho durante o período que esteve no bioma brasileiro.

Paula Barbosa e José Loreto nos bastidores do remake de "Pantanal" (Reprodução/Instagram)

Ao som de Maria Bethânia, que canta a música de abertura do folhetim,a postagem de Silvero mostra parte do elenco em momentos de descanso e conversa na natureza, brincadeiras e também em contato com os animais da fazenda.

Na legenda, o ator de “Pantanal” descreveu o sentimento de deixar o local e falou também sobre os momentos vividos por lá: “Me apaixonei! Encerrando essa etapa de gravações no coração do Brasil e levando de lição menos medo e mais do respeito”.

