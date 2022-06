Em programa de TV nos EUA, Anitta conta ocasião em que urinou em estranho

Anitta fez a cantora e apresentadora Kelly Clarkson gargalhar durante sua participação no “The Kelly Clarkson Show”, nesta quinta-feira (16).

A artista, conhecida por músicas como “Stronger” e “Breakaway”, cobrou da brasileira uma explicação por um viral postado na divulgação de “Versions of Me”, novo álbum de Anitta.

“Você postou isso aqui no TikTok e disse que duas frases eram verdade e uma é mentira. Ok, Kanye [West] não está no seu álbum. Quando e por que você fez xixi em um estranho?”, questionou a apresentadora.

A voz de “Envolver” não perdeu tempo em contar mais uma de suas aventuras. “Tinha um cara que eu seguia no TikTok, ele estava na cidade que eu iria fazer show e era gostoso. Então, eu mandei uma mensagem para ele tipo: ‘Vem para o meu show’. E ele veio com amigos, mas eles ficaram bêbados e um deles gritava: ‘Pare a van, eu preciso fazer xixi’”, começou.

Contudo, algo deu errado nesse momento. “Ele estava fazendo xixi em uma árvore e um animal tocou nele, eu não sei o que aconteceu. O animal fez alguma coisa, e ele ficou com uma queimadura grande, um machucado”, relatou.

“Como queimadura de água-viva?”, perguntou Kelly. “Sim, mas o animal estava em uma árvore, não entendi a conexão”, disse Anitta, arrancando gargalhadas da plateia.

“Ele falou: ‘Xixi de celebridade vai ser ainda melhor!’. E aí eu fiz! Parei a van novamente. Eu pedi para os seguranças não deixarem ele olhar”, disse a cantora de “Girl from Rio”. “Eu te amo tanto”, gargalhou a apresentadora.

Assista ao momento:

Nova música

Foram pouco mais de dois meses de “Versions of Me”, mas Anitta não para. A “morena misteriosa” já lançou música nova com Pedro Sampaio (”Dançarina”) e Felipe Ret (”Tudo Nosso”).

Na tarde desta quinta-feira (16), a cantora anunciou mais uma parceria. “No Mas” é uma faixa em colaboração com Murda Beatz (seu novo namorado), J Balvin e o grupo Quavo.

A música tem lançamento previsto para o dia 8 de julho.

