Datena diz que chegou a assinar contrato com a Globo após indicação de apresentadora

Datena revela já ter assinado contrato com a TV Globo Instagram (Reprodução)

José Luiz Datena revelou na tarde da última quarta-feira (15) que já chegou a assinar contrato com a TV Globo. As negociações contaram com a indicação de uma colega: a apresentadora Ana Maria Braga.

Após ter deixado a Record para iniciar o “Mais Você”, a loira tentou levar Daneta para a nova emissora. Ana Maria ancorava até então o “Note e Anote”, enquanto o jornalista estava à frente do “Cidade Alerta”, ambos no canal de Edir Macedo. Entretanto, ele explicou que as tratativas não deram certo.

“Eu nunca mais vi a Ana Maria. A última vez que eu tive notícias dela, ela tinha me indicado para a TV Globo a 200 anos atrás. Eu cheguei a assinar um contrato. Aliás, eu assinei contrato com todo mundo, mas não deu certo. Acabei não indo”, disse Datena a Cátia Fonseca na transição entre o “Melhor da Tarde” e o “Brasil Urgente” na tarde de ontem. “Mas nunca mais vi a Ana Maria, que era uma amiga tão maravilhosa, tão bacana. Uma mulher maravilhosa, assim com você.”

Datena lembrou de quando participou do programa de Ana Maria, ainda na Record, ocasião em que precisou passar embaixo da mesa para aprovar o prato do dia.

“Eu tive que passar embaixo daquela mesa. Eu tive que fazer um regime só pra passar embaixo daquela mesa. Na primeira vez eu entalei. Falei ‘eu preciso fazer um regime. A Ana Maria me pede pra passar embaixo da mesa toda hora lá’”, disse.

Ana Maria em Portugal

Ana Maria Braga já está em Portugal, onde vai pagar uma promessa. Ela compartilhou com seus seguidores no Instagram um vídeo, na noite de quarta-feira, ao lado da da nora, Manuela Corona, e do amigo Paulo Machado na cidade de Porto.

“Oi, gente, olha onde eu cheguei! Falei que vinha pra Portugal. Hoje à noite estou podendo passear um pouco. Já vim pegar Nossa Senhora, já está comigo. Estou com meus companheiros inseparáveis: Paulo Machado e Manuzinha, minha nora. Paulo que sabe tudo”, começou ela.

“Estamos no Porto, cidade do Porto, e queria que vocês soubessem que estou ligadinha em vocês, morrendo de saudade, depois de amanhã tem a missa. Espero que vocês estejam lá no Facebook, no Instagram, acompanhando tudo, porque vai abençoar o Brasil inteiro, para um Brasil melhor, uma vida melhor”, disse a apresentadora.

No “Mais Você” de quarta-feira, a loira explicou que pediu uma folga neste feriado de Corpus Christi para poder pagar a promessa.

