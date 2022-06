Carlos Alberto de Nóbrega fala de confusão antiga envolvendo Xororó, Sandy e Júnior: ‘Mandei embora’

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega lembrou de uma mágoa antiga a respeito de uma confusão nos bastidores do seu programa “A Praça É Nossa”, no SBT, na década de 1980, envolvendo Xororó e a dupla Sandy e Júnior. Em entrevista ao podcast “Venus”, ele contou que seguranças impediram a circulação de pessoas no corredor do camarim em que estavam os cantores mirins e ele não aceitou: “Mandei embora”.

“É um mágoa que tenho até hoje. Sou muito rígido. Eles eram pequenos, foram convidados. Ficaram no camarim. Eu estava no estúdio gravando. Chegou uma notícia que estava problema no corredor, que os seguranças não estava deixando os artistas passarem”, relatou ele, que seguiu: “Eu fui lá, conversei com eles: ‘Isso é um lugar de respeito, ninguém vai sequestrar as crianças, são nossos convidados. Podem ficar na porta’. Eram dois ignorantes [os seguranças]”, disparou.

Carlos Alberto disse que achou que a situação estava resolvida, mas Sandy e Júnior seguiam sem sair do camarim. “Eu continuei o programa e de repente o Marcelo [de Nóbrega, filho de Carlos e diretor do humorístico] volta e fala: ‘Pai, eles não saíram’. Eu falei: ‘Então manda embora porque eles não vão fazer o meu programa’”, explicou.

“O Marcelo pagou por uma coisa que eu fiz. Porque no meu programa quem manda sou eu. Me arrependi? Sim, porque eram duas crianças. Em troca, eles nunca me perdoaram”, revelou o apresentador.

Mais de 30 anos depois da confusão, Carlos Alberto disse que encontrou Xororó em um restaurante e fez questão de se desculpar.

“Eu fui falar com ele: ‘Você não pode imaginar a tristeza que eu estou, queria pedir desculpas’. Ele falou: ‘Fiquei com vontade de dar um soco na cara do teu filho’. ‘Você devia dar, eu faria a mesma coisa. Não foram os teus filhos, foram aqueles dois cafajestes [seguranças] que estavam lá’. Por tudo que tem de mais sagrado que foi isso. Me arrependi? Sim, mas eles não perdoaram. Que pena”, lamentou.

