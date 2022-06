Atriz que criticou Jade Picon pode participar de ‘A Fazenda 14’

Após criticar a influenciadora digital Jade Picon, que participou do “Big Brother Brasil” (Globo), a atriz Anna Rita Cerqueira, que fez a novela “Malhação”, pode assinar com a Record TV para participar da 14ª temporada de “A Fazenda”, que estreia em setembro.

Segundo o site Observatório da TV, alguns famosos já estão sendo buscados e outros já teriam assinado um pré-contrato com emissora para ficar reservado para o reality show rural e Anna teria sido uma dessas celebridades.

Além de participar da novela adolescente da Globo, Anna Rita Cerqueira ganhou destaque ao criticar a possível escalação de Jade Picon na novela “Travessia”, que vai substituir o remake de “Pantanal”. Por causa da polêmica, a atriz teria entrado no radar de Rodrigo Carelli, diretor do reality show “A Fazenda”.

Ao longo da carreira, Anna não foi escalada apenas para “Malhação”, a atriz esteve também no elenco de outras novelas da Globo, como “O Beijo do Vampiro”, “Prova de Amor”, “Eterna Magia”, “Escrito nas Estrelas”, “A Vida da Gente”, e “Pega Pega”. Ela também participou de folhetins da Record TV, como “A História de Ester”, “Os Dez Mandamentos”, “Milagres de Jesus”, “José do Egito”, “Jezabel” e “Gênesis”.

Cachê alto

A direção do reality show “A Fazenda” está buscando um elenco forte para a 14ª temporada e, por isso, estaria disposta a melhorar o cachê dos famosos selecionados para viver na sede, que fica no interior de São Paulo.

Adriane Galisteu segue comandando o reality show "A Fazenda", da Record TV (Reprodução/Record TV)

De acordo com o site Observatório da TV, os famosos que toparem ser confinados no “A Fazenda 14″ serão recompensados com um cachê bem generoso. Agora, cada participante deve entre R$ 80 mil e R$ 150 mil, valor que supera os R$ 100 mil pagos até a última edição. No entanto, caso o peão ou peoa decida deixar o programa o cachê e os prêmios já recebidos será cortado imediatamente.

Com apresentação de Adriane Galisteu, a nova temporada do reality show “A Fazenda” tem estreia prevista para o dia 13 de setembro, no horário nobre da Record TV.

