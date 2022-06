Atriz de ‘Stranger Things’ reage à teoria dos fãs de que sua personagem seria uma espiã russa

Lançada em 2016, ‘Stranger Things’ levou o público para a cidade fictícia de Hawkins, Indiana, e apresentou Eleven (Millie Bobby Brown), uma criança que desenvolve habilidades sobrenaturais depois de ser objeto de um experimento secreto do governo. Em cada temporada, novos personagens chegam na luta contra as forças do Mundo Invertido e em auxílio de Eleven.

A série é envolvida pelo conceito de Upside Down, uma dimensão alternativa aterrorizante que espelha a realidade, mas contém uma variedade de horrores sobrenaturais. Na terceira temporada, vimos que um grupo de cientistas russos estava realizando uma série de experimentos em um laboratório sob Hawkins, tendo descoberto o portal que leva ao Mundo Invertido. Conhecemos a jovem Robin mais de perto, interpretada por Maya Hawke, que sabe falar russo e trabalha com Steve na sorveteria do shopping.

Na temporada 4, Robin continua tendo um papel importante na história quando se junta a Nancy a procura da verdade, inclusive encontrando o suposto assassino Victor Creel no Pennhurst Asylum.

Durante uma entrevista com a Vanity Fair, Hawke respondeu a uma teoria de um fã que acredita que Robin pode ser na verdade uma espiã russa. A atriz disse que essa ideia poderia de fato ter algum fundamento.

“Adoro. Eu aprendo russo assustadoramente rápido, eu acho que é um dos fatos possíveis. [Eu] apareço do nada, nunca fui um ator de fundo nas primeiras temporadas da escola. Eu gosto da ideia”, disse Hawke.

Mas, será que Hawke estaria apenas tentando despistar os curiosos a respeito da verdade de sua personagem? Certamente a resposta que ela deu foi um bom disfarce para preservar qualquer grande revelação da trama.

Há algumas evidências interessantes para sugerir algum envolvimento de Robin com os russos e seu objetivo em Hawkins, embora possamos dizer que uma revelação como essa poderia causar certa frustração entre os espectadores que gostam incrivelmente da amizade de Steve e Robin.