Atriz da versão original vai aparecer no remake de ‘Pantanal’

O remake da novela “Pantanal” vai contar com mais um reforço no elenco. Em breve, a atriz veterana Gisela Reimann, que foi revelada na versão original, vai interpretar uma nova personagem na trama da Globo.

No folhetim, a personagem de Gisela não será de longa duração, já que ela fará uma participação especial. No remake de “Pantanal”, a atriz vai interpretar Ingrid, mãe da personagem Érika (Marcela Feter), que foi seu papel na novela em 1990.

A chegada da atriz veterana deve acontecer em agosto, quando Érika, filha de um deputado que vai engravidar de José Lucas (Irandhir Santos), também deve aparecer.

Nas redes sociais, a artista celebrou a volta às novelas: “Agora posso contar!! Essa novela foi e é mágica! Mexeu com nossas almas para sempre há 30 anos e está de novo, mexendo com o Brasil! O espírito encantador dessa natureza tão exuberante, fez mais uma vez sua magia”, escreveu ela.

Em seguida, Gisela Reimann falou sobre a participação especial na nova versão da novela: “Essa participação pra mim, é mais do que especial! Voltando agora como mãe da Érika, quem fará lindamente será a @marcelafetter, a alemã como chamava o querido Trindade @almirsateroficial!. Só tenho a agradecer por mais uma vez fazer parte desse encantado chamado Pantanal!!! Agradeço aqui de todo coração minha amiga querida @cavalcantiandrea por tanto e por tudo”, completou.

Para gravar sua participação no remake de “Pantanal”, Gisela já desembarcou no Mato Grosso do Sul, onde foram gravadas diversas cenas da trama de Bruno Luperi.

Novo Jove

Jove, personagem de Jesuíta Barbosa no remake da novela “Pantanal”, vai tomar um novo rumo e deixará a fotografia de lado.

Sabendo que tem mais chances de se destacar assumindo os negócios de José Leôncio (Marcos Palmeira), o aspirante a peão vai viajar com o pai para conhecer melhor o império criado por ele.

Em "Pantanal", Jove (Jesuita Barbosa) e José Leôncio (Marcos Palmeira) visitam demais fazendas (João Miguel Júnior/Globo)

Em cenas que vão ao ar a partir desta quarta-feira (15), Jove e José Leôncio abandonam a comitiva com Tadeu (José Loreto), José Lucas (Irandhir Santos) e os demais peões e viajam pelo Brasil para que o filho de Madeleine (Karine Teles) possa conhecer as demais terras.

Em outro momento, Jove, que está ganhando cada vez mais a confiança do pai, convence José Leôncio par levar a internet para a fazenda, além de equipamentos tecnológicos para modernizá-la.

