Após declarações sobre homossexualidade, cantora gospel Bruna Karla é criticada na web

Em entrevista ao podcast Positivamente, conduzido por Karina Bacchi, a cantora gospel Bruna Karla fez algumas declarações sobre o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Após a fala, a artista foi acusada de cometer crime de homofobia pela web.

Em um trecho da conversa, Bruna revelou que só iria ao casamento de um amigo gay se ele estivesse se casando com uma mulher. “Teve um amigo que me perguntou: ‘Bruna, quando eu me casar você vai no meu casamento?’ eu olhei para ele e fui bem sincera. Disse assim: ‘Ah, quando você se casar com uma mulher linda e cheia do poder de Deus, eu vou sim’”, contou.

“Estou falando de um amigo, homossexual, que a gente tem essa liberdade, e eu falei que o dia que eu aceitar cantar em um casamento com outro homem, eu posso parar de cantar sobre a bíblia e sobre Jesus”, continuou a cantora.

Aos seus ouvintes homossexuais, a cantora declarou: “O que Deus tem para sua vida é libertação, algo que ele sonhou para você. Receba todo meu amor e meu respeito.”

até quando nós LGBTs vamos aceitar esse discursinho de crente? pic.twitter.com/YkZEDdj6TJ — desvyados (@desvyados) June 15, 2022

Reações nas redes sociais

Após a fala da artista ter repercutido nas redes sociais, os internautas se manifestaram contra a fala de Bruna Karla sobre a homoafetividade. Um dos usuários da rede fez o seguinte tweet:

“Essa visão da Bruna Karla corresponde ao que a imensa maioria dos cristãos defendem dentro das igrejas, a gente precisa PARAR de buscar aprovação nesses espaços e se organizar politicamente como essa galera faz na hora de atacar nossos avanços na luta por direitos”, escreveu.

Essa visão da Bruna Karla corresponde ao que a imensa maioria dos cristãos defendem dentro das igrejas, a gente precisa PARAR de buscar aprovação nesses espaços e se organizar politicamente como essa galera faz na hora de atacar nossos avanços na luta por direitos https://t.co/3VjM2fsXYN — Alexandre (@Iexandre) June 15, 2022

“A gente não precisa morrer pra viver esse inferno não, a gente já sofre com isso todos os dias, alguém nos matando por existirmos, alguém nos anulando, alguém nos agredindo por pensar do mesmo jeito que você dona Bruna Karla”, publicou outro internauta.