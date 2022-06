Zefa esquece promessa de casar virgem e transa com peão em ‘Pantanal’

No capítulo desta terça-feira (14), da novela “Pantanal”, Zefa (Paula Barbosa), que ainda não revelou que está apaixonada por Tadeu (José Loreto), começou a expor aquilo que pensa sobre o namoro de Guta (Julia Dalavia) e o filho de José Leôncio (Marcos Palmeira).

Mas, nos próximos capítulos do remake, ela vai começar a ficar mais próxima de Tadeu, que vai terminar o namoro com a filha de Maria Bruaca (Isabel Teixeira), e acaba esquecendo que prometeu se casar virgem e acaba na cama do peão.

Em “Pantanal”, o filho de Filó (Dira Paes) não espera muito tempo para se envolver com a cozinheira e acaba engatando um romance ardente com a personagem de Paula Barbosa, que garantiu que os fãs da novela da Globo vão assistir cenas quentes.

“As sequências mais quentes entre o Tadeu e a Zefa são muito mais do que sexo. Elas têm amor e carinho envolvidos. São lindas. Para mim é tranquilo, eu me concentro e entro num outro estágio para gravar”, contou a atriz durante uma entrevista para a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Já ao jornal Extra, Paula afirma que sua personagem no remake de “Pantanal” se apaixona rapidamente por Tadeu: “Ela se apaixona pelo filho de José Leôncio, mas esconde essa paixão por medo. Apesar de ser simples e humilde, Zefa é esperta”, comentou a neta de Benedito Ruy Barbosa, autor da primeira versão da novela.

Recatada, Zefa carrega muita experiência de vida e isso vai fortalecer a personagem e o romance com o filho de José Leôncio (Marcos Palmeira) na novela: “Acho que essa experiência de vida dela, de ter que se virar muito cedo, trouxe a ela uma esperteza”.

Antes de entrar no remake de “Pantanal”, Paula Barbosa revelou ainda que viu algumas cenas da versão de 1990, exibida na TV Manchete e escrita por seu avô, quando a personagem foi interpretada por Giovanna Gold: “Num primeiro momento, cheguei a assistir ao que tinha da personagem na internet. Depois, parei e comecei a criar a minha Zefa”.

