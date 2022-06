Rainha testa a lealdade de Meghan e Harry

Depois do último ano, é certo que as relações entre Meghan, Harry e os demais membros da realeza não estão como eram antes. Após a denúncia de racismo dentro da família real, depois das revelações sobre os traumas infantis de Harry causados por Charles e outras várias declarações constrangedoras, a Rainha Elizabeth II parece estar testando a lealdade dos Sussex.

Meghan e Harry, duquesa e duque de Sussex respectivamente, foram ao Jubileu de Platina da Rainha, que ocorreu no começo deste mês e celebrou os 70 anos de reinado da monarca. Várias autoridades se uniram aos membros da realeza em diversos eventos públicos.

Mas mesmo que Meghan e Harry não tenham recebido as boas-vindas mais amigáveis ao retornar da Califórnia como uma família pela primeira vez, o fato de terem sido incluídos nas celebrações públicas representa um “ramo de oliveira”, para o especialista real Duncan Larcombe. Ele acredita que a realeza agora estará ansiosa esperando para ver se os Sussex usarão sua visita ao Reino Unido para fins de conteúdo.

“O teste realmente começa agora para Harry e Meghan. Eles vieram para o Reino Unido e para o Jubileu e realmente se consolidaram como membros da realeza novamente, o que é ótimo para sua marca e algo que Spotify, Netflix e Penguin vão comer”, disse Larcombe em entrevista ao Closer.

Para o especialista, eles continuarão a ser incluídos em eventos oficiais dependerá em grande parte de como (se for o caso) eles falam do que viram e ouviram durante o longo fim de semana do Jubileu. “Tudo agora depende de seu comportamento daqui para frente. Claramente um ramo de oliveira foi estendido pela família real aqui. Mas Harry e Meghan arruinariam isso se qualquer informação privada sobre este fim de semana fosse divulgada à imprensa ou revelada em um livro”.

Para Larcombe, a os membros da realeza britânica não confiam mais totalmente nos Sussex e usará as consequências do Jubileu como forma de medir se essa confiança pode ser reconstruída ou se foi quebrada para sempre.

“Esta é a última chance para eles. Se alguma coisa do Jubileu de Platina vazar, imagino que eles serão totalmente cortados e será isso. É um terreno muito perigoso se eles traírem alguém agora. Mas se eles agirem adequadamente e provarem que podem ser confiáveis, pode ser um enorme passo na direção certa e o início de um novo começo”, finalizou o especialista.