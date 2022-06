‘Pantanal’: Jove larga a fotografia para virar um homem de negócios

Jove, personagem de Jesuíta Barbosa no remake da novela “Pantanal”, vai tomar um novo rumo e deixará a fotografia de lado.

Sabendo que tem mais chances de se destacar assumindo os negócios de José Leôncio (Marcos Palmeira), o aspirante a peão vai viajar com o pai para conhecer melhor o império criado por ele.

Em cenas que vão ao ar a partir desta quarta-feira (15), Jove e José Leôncio abandonam a comitiva com Tadeu (José Loreto), José Lucas (Irandhir Santos) e os demais peões e viajam pelo Brasil para que o filho de Madeleine (Karine Teles) possa conhecer as demais terras.

Em Pantanal, Jove (Jesuíta Barbosa) pede Juma (Alanis Guillen) em casamento (João Miguel Júnior/Globo)

Em outro momento, Jove, que está ganhando cada vez mais a confiança do pai, convence José Leôncio par levar a internet para a fazenda, além de equipamentos tecnológicos para modernizá-la.

Antes de viajar, em cenas que vão ao ar a partir de quinta-feira (16), Jove convence Juma (Alanis Guillen) a voltar para a fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira). Desta vez, joga alto e pede a moça em casamento, que aceita. Todos vão ficar felizes com seu retorno dela à fazenda, mas o que não falta é saia justa na casa.

Na novela Pantanal, Juma (Alanis Guillen) revela para José Leôncio (Marcos Palmeira) que não pretende ter filhos (João Miguel Júnior/Globo)

Em outra cena de “Pantanal”, Filó (Dira Paes) conversa com Juma sobre filhos e José Leôncio reage de forma machista quando Jove diz que eles nunca transaram. Ao procurar por Jove para se desculpar, o fazendeiro encontra Juma, e diz a ela que os dois se desentenderam porque ele não soube dizer ao filho de uma maneira mais simples que gostaria de ter netos.

Neste momento, Juma é enfática e afirma que quem não quer ter filhos é ela e o peão lembra, então, que seu nascimento foi a melhor coisa que aconteceu aos seus pais, deixando-a com essas palavras para processar.

No remake de "Pantanal", Jove (Jesuita Barbosa) conhece Matilde (Mariliz Rodrigues) e Davi (Lucci Ferreira) funcionários de José Leôncio (Marcos Palmeira) (João Miguel Júnior/Globo)

Voltando a viagem, Jove vai conhecer Matilde (Mariliz Rodrigues), que será uma possível aliada, pois percebe que ela está aberta a ouvir tudo o que tem a dizer. Já Davi (Lucci Ferreira) acaba entrando em conflito com o filho de José Leôncio.

Na cena, Jove faz duras críticas à forma como os negócios são realizados nas fazendas do pai, principalmente em relação à sustentabilidade e a preocupação com a natureza. Após rodar muitas fazendas e conversar bastante com Davi e Matilde, Jove vai dizer ao pai algumas de suas críticas, o que deixará José Leôncio decepcionado.

